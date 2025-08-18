　
好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照

▲▼老人,長輩,奶奶,阿嬤,手。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者周亭瑋／綜合報導

早期重男輕女的觀念普遍，不過近年來性別平等已成為普世價值。腫瘤科醫師吳教恩今表示，發現有好多阿嬤名字都叫「罔市」，於是好奇的他上網查詢，才知這名字的背後，竟是一段台灣社會的歷史縮影。

吳教恩在臉書提到，「今天突然想到，為什麼好多阿嬤都叫作『罔市』？好奇心驅使下Google一下，才知道原來這名字背後有歷史背景。」

在早期台灣社會，因為重男輕女的觀念，不少女嬰會被取名為「罔市」，這通常用來表示「姑且養著」的意思；而像是「罔腰」、「罔飼」、「罔育」等，也都帶有不歡迎之意。

吳教恩直言，聽起來雖然帶點無奈，卻是那個年代的真實寫照，現在回頭看，覺得既心酸又感慨，「也讓我更珍惜今天社會逐漸重視性別平等，女孩的名字可以承載的是祝福與期待，而不是無奈。」

對此，網友們紛紛回應，「現在要換男生叫罔市了，還是女兒貼心，我很多同學生女兒，婚後都還是住娘家，生兒子的婚後就搬出去了」、「背後原因真的很令人心酸，以前生男有肉吃，生女隨便吃，取名字...生男看八字，生女看到什麼就叫什麼」、「早期的女孩真的是不值錢，老一輩嫌是賠錢貨，重男輕女的觀念很嚴重，但沒有女人10月懷胎哪裡來的男人啊？難道男人是石頭蹦出來的嗎？現在女孩比男孩好，女孩比較貼心」。

08/17 全台詐欺最新數據

關鍵字：

歷史性別平等社會觀念台灣命名

