陸客遊日見「掛滿中華民國國旗」怒求店家撤下！老闆1舉動被讚爆

▲陸客看到中華民國旗不開心。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

一名大陸網友到日本橫濱中華街旅遊，途中經過一間店，外面掛滿中華民國國旗，立刻進店要求老闆「撤下旗幟」，但卻遭到老闆無情驅逐，她氣炸拍下照片，要大家逛中華街時「避雷」。貼文被轉發到Threads上，台灣網友表示，「幾十年的傳統了，第一次去橫濱中華街？」

一名大陸網友在網路上發文，在日本橫濱中華街旅遊，尋找晚餐餐廳時，發現一間外面掛滿中華民國「青天白日滿地紅」國旗的店家，不滿這些旗幟的存在，立即進店要求店家下架這些旗幟，但卻遭到老闆無情驅逐。他氣炸表示，「我做不了什麼，我只能在網路發聲，讓大家少去。」

台灣網友截圖後在Threads發文，底下網友紛紛表示，「太好了，終於有一家店是罵了中國人，而且中國人是聽得懂的」、「你可以去你們中華人民共和國駐日大使館反應，看看回應給你的是什麼答案」、「去年剛好雙十節前後到橫濱玩，到處都是這種旗子」、「再往後面走一點，有整個都是這種國旗的學校，你要去放火燒嗎？」「老闆是台灣人啊！怎麼了嗎？中華民國不能掛中華民國國旗嗎？」

據了解，橫濱中華街是日本乃至亞洲最大的唐人街，歷史可以追溯到1859年，當年橫濱港正式開港，吸引中國商人前來定居，逐漸形成了一個華人小社區，至今具有超過160年歷史。而中華街裡有一間「橫濱中華學院」，又稱國父紀念校，是國父孫中山先生旅經日本橫濱時，所倡議成立的第一所華僑學校。

▼日本橫濱中華街。（圖／路透）

