民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】台灣米其林牛軋糖「唐舖子」　日前進駐Costco美式賣場線上通路

▲▼ 台灣,甜點,唐舖子,米其林,國際,牛軋糖,迪化街,Costco,美式賣場。（圖／唐舖子提供）

▲唐舖子（Tang Shop）旗下明星商品「原味芝麻薄餅」與「原味牛軋巧酥」，即日起正式進駐美式大型賣場，讓台灣甜點站上國際舞台！

圖、文／唐舖子提供

以人稱「台灣米其林牛軋糖」馳名海內外的唐舖子（Tang Shop），今年迎來品牌發展的重要里程碑。不僅旗下明星商品「原味芝麻薄餅」與「原味牛軋巧酥」正式進駐美式大型賣場讓台灣甜點站上國際舞台，更憑藉創新研發的芝麻原味薄餅，榮獲 2024 銀髮友善食品入選獎與 2024 新味食潮獎雙項殊榮，展現品牌在產品研發與國際市場拓展上的雙軌實力。

唐舖子品牌除了擁有線上官方購物網站，更於台北迪化街設立實體網紅咖啡廳，結合百年商圈的文化底蘊與品牌形象，讓消費者在舒適的店內空間中，能夠享用各式唐舖子特色食品，並將精美伴手禮帶回家，延續「唐舖子味覺記憶」至日常生活。

線上與線下的多元布局，讓唐舖子成功打通國內外市場。今年，品牌的兩大明星商品──原味芝麻薄餅與原味牛軋巧酥──正式登上 Costco 美式賣場貨架，讓國際消費者也能方便選購。

唐舖子品牌發言人表示：「我們始終相信，食品不只是味覺享受，更是一種情感的連結。我們的研發團隊不斷在配方、口感與健康之間找到最佳平衡，讓不同年齡層的消費者都能安心品嚐。」

未來，唐舖子將持續深耕研發，推出更多符合市場潮流與消費者需求的創新產品，並持續以「傳遞幸福滋味」為使命，讓世界看見台灣的甜點工藝與創意精神。

關鍵字：

台灣甜點唐舖子米其林國際牛軋糖迪化街Costco美式賣場

