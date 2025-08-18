新北整治有成！中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

▲曾經髒臭的瓦磘溝已不復存在，如今綠意盎然。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水利局今（18日）表示，曾被形容為「醜泥怪」的中和瓦磘溝，竟在近期觀察到大量烏魚現蹤！這種廣鹽性魚類對水質與溶氧極為敏感，竟然選擇棲息於過去污濁惡臭的河段，讓調查人員大為驚訝，也證明只要方法正確，原本的都市惡臭水溝也能蛻變為生態豐富的綠色廊道。

根據台北市野鳥學會調查，瓦磘溝礫間段近期出現大量烏魚且經研判烏魚至少已棲息在瓦磘溝長達1年以上，代表水體中溶氧量與水質已符合生物棲息需求。烏魚又名烏仔魚、鯔魚或信魚，為廣鹽性魚類，能在海水與淡水間活動，並偏好高溶氧、低污染的水域。其出現不僅象徵水質改善，也證明底層食物鏈已逐步建立，生態系統正朝健康方向發展。

▲在瓦磘溝竟能觀察到烏魚悠游的情景。

水利局長宋德仁指出，以前佈滿污泥垃圾並散發惡臭的瓦磘溝如今綠意盎然，能觀察到烏魚現蹤並非偶然，這代表是長期且持續治理策略的回饋。曾經的瓦磘溝因長年生活、工廠廢污水偷偷排入，水流不順，底部淤泥淤積等因素造成惡臭而獲得「醜泥怪」的污名。因此，新北市自2021年起推動「瓦磘溝渠底改善計畫」，透過污水接管、增設抽水機組、中游設置礫間處理設施每日淨化3,000噸污水、上游引進新店溪清水2.5萬噸稀釋污染，並設置子母溝提升流速，有效避免污水滯留與底泥再淤積。

此外，藉由水泥混合底泥工法減少惡臭來源，顯著提升水體品質。持續投入如礫間設施、岸邊綠化與底泥清除等行動，也讓河道具備多樣流速與棲息空間，逐步引導生態系統朝正向發展，展現人與自然和諧共處的治理願景。

周邊居民也紛紛表示，如今站在中和橋上，看著自己所居住數年的瓦磘溝，由原本的惡臭不堪取而代之變成了綠意盎然，鳥類、蜻蜓翩翩起舞的美麗河廊，如今，不僅能親近自然，也享有更優質的生活環境。瓦磘溝的轉變，正是「城市改變，從溪邊微笑開始」的最佳範例。

▲除烏魚外亦有大量魚群現蹤於瓦磘溝。