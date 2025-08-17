19歲憲兵掐死女友　兩度侵犯遺體！重判無期賠家屬410萬元

▲19歲憲兵房間掐死女友，移送新北地檢署畫面。（圖／記者陸運陞攝）

記者曾羿翔／綜合報導

憲兵許俊傑因不滿女友分手，於去年5月在新北市其住處將其掐死，並對遺體進行侵犯與冒用其身份傳訊，手段兇殘，引發社會譁然。民事部分，新北地院近日也對本案刑事附帶的損害賠償作出判決，許俊傑被判須賠償死者家屬共計新臺幣410萬7,823元，並自113年11月7日起至實際清償日止，加計年利率5%的利息。判決指出，若被告預供相同金額擔保，可免除假執行。

刑事部分，新北地院國民法官法庭已於今年3月依《陸海空軍刑法》殺人罪、損壞及污辱屍體罪、偽造文書罪，判處無期徒刑並褫奪公權終身，許男不服已提上訴。

據判決書內容，19歲的許男與死者原為高中同學，雙雙簽志願役進入憲兵指揮部後展開交往。死者家屬形容許男個性控制慾強，經常爭吵，並因懷疑死者另有新歡，導致關係惡化。案發當日，許男持有鑰匙自行進入死者家中，雙方在房間內爆發衝突，最終演變成命案。

更令人震驚的是，犯案後許男不僅以拳頭毆打死者遺體，更兩度對遺體性侵，並使用其手機假冒身分傳訊家人與軍中同袍，甚至在被質疑時傳送「她死了」等訊息，企圖混淆視聽。死者姊姊發現異狀破門後，才發現妹妹裸身伏屍床上，而許男則企圖以水果刀自殘未果。

本案民事部分的賠償項目包含殯葬費、原告扶養損失與精神慰撫金。法院指出，許俊傑於庭上對求償內容當庭認諾，法院依法判決其敗訴，賠償請求成立。