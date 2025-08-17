與77歲兒長期不睦！土城94歲婦遭砍傷重不治　檢警相驗查死因

▲77歲子弒94歲母，檢警到亞東醫院相驗遺體。（圖／記者陸運陞攝，下同）

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

新北市土城區延吉街16日發生命案，76歲郭姓男子與94歲老母親長期不睦，郭男當天持刀猛刺母親數十刀，導致母親當場失去呼吸心跳；隨後他再將刀刺向自己胸口、頸部，倒臥血泊，郭母送醫後仍不治，郭男則仍在搶救中。今（17）日檢警於亞東醫院相驗遺體，預計本週五解剖查死因。

據悉，郭男與妻子、母親同住，母子多年來衝突不斷，甚至疑涉長期家暴與婆媳問題。鄰居指出，郭母常遭言語辱罵，街坊時常聽見母子爭吵聲，更有居民透露，今年2月郭母曾走失，當時一度通報失蹤，最後雖被找回，但她私下訴苦稱是被兒子趕出家門，卻對外謊稱失智以維持家庭顏面。

案發時，郭妻恰好在浴室洗澡，走出來驚見丈夫與婆婆雙雙倒臥血泊，嚇得尖叫奔出巷口呼救。永富里里長黃思儀聞聲趕到，發現郭男胸口仍插著長刀，母子倆滿身是血，場景怵目驚心。警方獲報後出動警消趕抵現場，立刻將傷者送醫，但仍無法挽回悲劇。

警方初步調查，郭母生前曾在社區幫人縫紉，但因年事已高與兒子摩擦不斷，鄰居雖曾出面勸阻，卻未能改善關係。如今矛盾最終釀成母喪子傷的悲劇，全案目前依殺害直系血親尊親屬罪偵辦，確切事發原因與動機仍待進一步釐清。。今（17）日檢警於亞東醫院相驗遺體查死因，預計本週五解剖查死因。