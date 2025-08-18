脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

▲民眾黨議員陳世軒與主席黃國昌大秀腹肌。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者郭運興／台北報導

民眾黨新北市議員陳世軒17日在新莊舉辦「水樂園活動」，日前表態投入新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌不僅全程參與，更親自脫下上衣體驗滑水道設施，近期積極瘦身的他也被外界發現腹部已有明顯可見的六塊肌。該片段曝光後，民眾黨支持者小草也洗版大讚「腹肌太離譜了」、「50歲有這樣身材真的要很努力」、「史上最帥黨主席」、「這到底是甚麼物理戰神」、「這是免費可以看的嗎」。

民眾黨新北市議員陳世軒17日在新北市新莊區丹鳳國小舉辦「水樂園活動」，日前表態投入新北市長選舉的黨主席黃國昌也參與活動，與大小朋友玩水同樂。

陳世軒受訪提到，這個活動從十幾年前，他父親陳明義那時候就開始舉辦了，「來玩過水樂園的都當了新北市長」，朱立倫市長、侯友宜市長都有參與過，所以他認為水樂園絕對是一個好兆頭。

特別的是，兩人也親自脫下上衣、換上泳褲體驗滑水道，而近期積極瘦身的黃國昌更被大家發現已有明顯可見的六塊肌痕跡。

這段黃國昌大秀腹肌的片段，在民眾之聲頻道曝光後，小草洗版大讚「國昌老師的腹肌太離譜了」、「50歲能有這樣身材真的要很努力」、「史上最帥黨主席」、「這到底是甚麼物理戰神」、「國昌老師好帥」、「這是免費可以看的嗎」、「國蔥老師竟然有腹肌真的太扯」。