吳淑珍才出院返家又傳昏倒　陳致中說明最新病況

▲前總統陳水扁的妻子吳淑珍，在台南住家昏倒送醫，經4日治療病況穩定，經醫師評估，18日上午出院返家休養。（翻攝自陳致中臉書）

記者郭運興／台北報導

前總統陳水扁妻子吳淑珍15日下午於住處，突昏倒失去呼吸心跳，所幸經急救過後恢復生命跡象，不料，吳淑珍今（18日）上午才剛出院，又傳出在家吃水果時昏倒，所幸經緊急處理過後，目前已恢復清醒。對此，陳水扁兒子陳致中回應，謝謝大家關心，媽媽雖返家休養，但不代表危機根除，姿勢性低血壓就像一顆不定時炸彈，可能短短三十秒內血壓驟降，其實會一直發生，只能時時刻刻小心照顧，只要一發現異狀就立即處理。

吳淑珍15日下午在台南東區林森路住家昏倒，當場失去生命跡象，警消獲報後，緊急線上指導報案人實施心肺復甦術，並同步派遣救護車火速前往，送醫途中恢復生命跡象，治療後轉入普通病房觀察，院方初判可能是低血壓導致昏倒。

經住院4日過後，吳淑珍病況穩定，順利於18日上午出院返家，不料，隨後又在家中吃水果時昏倒，所幸經緊急處置過後，目前已恢復清醒，並未送醫。

對此，陳致中發文回應，謝謝大家關心，媽媽雖返家休養，但不代表危機根除，姿勢性低血壓就像一顆不定時炸彈，可能短短三十秒內血壓驟降，其實會一直發生，只能時時刻刻小心照顧，只要一發現異狀就立即處理。

陳致中直言，隨著媽媽吳淑珍年紀更大、體力愈差，他們也擔憂發生的頻率愈來愈頻繁，且對應恢復的能力愈來愈薄弱。

