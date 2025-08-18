　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳淑珍才出院返家又傳昏倒　陳致中說明最新病況

▲前總統陳水扁的妻子吳淑珍，在台南住家昏倒送醫，經4日治療病況穩定，經醫師評估，18日上午出院返家休養。（翻攝自陳致中臉書）

▲前總統陳水扁的妻子吳淑珍，在台南住家昏倒送醫，經4日治療病況穩定，經醫師評估，18日上午出院返家休養。（翻攝自陳致中臉書）

記者郭運興／台北報導

前總統陳水扁妻子吳淑珍15日下午於住處，突昏倒失去呼吸心跳，所幸經急救過後恢復生命跡象，不料，吳淑珍今（18日）上午才剛出院，又傳出在家吃水果時昏倒，所幸經緊急處理過後，目前已恢復清醒。對此，陳水扁兒子陳致中回應，謝謝大家關心，媽媽雖返家休養，但不代表危機根除，姿勢性低血壓就像一顆不定時炸彈，可能短短三十秒內血壓驟降，其實會一直發生，只能時時刻刻小心照顧，只要一發現異狀就立即處理。

吳淑珍15日下午在台南東區林森路住家昏倒，當場失去生命跡象，警消獲報後，緊急線上指導報案人實施心肺復甦術，並同步派遣救護車火速前往，送醫途中恢復生命跡象，治療後轉入普通病房觀察，院方初判可能是低血壓導致昏倒。

經住院4日過後，吳淑珍病況穩定，順利於18日上午出院返家，不料，隨後又在家中吃水果時昏倒，所幸經緊急處置過後，目前已恢復清醒，並未送醫。

對此，陳致中發文回應，謝謝大家關心，媽媽雖返家休養，但不代表危機根除，姿勢性低血壓就像一顆不定時炸彈，可能短短三十秒內血壓驟降，其實會一直發生，只能時時刻刻小心照顧，只要一發現異狀就立即處理。

陳致中直言，隨著媽媽吳淑珍年紀更大、體力愈差，他們也擔憂發生的頻率愈來愈頻繁，且對應恢復的能力愈來愈薄弱。

▼陳致中。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼陳致中。（圖／記者周宸亘攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星昏迷遭電視台人士性侵！江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦
阿基師淡出螢光幕5年！近況曝　寵妻薪水全上繳：不要亂來
意外爆料？脫口「只有陳駿季會留任」　莊瑞雄：只是開玩笑
考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人
被辣女友10萬賣了！陸19歲男淪緬甸遭虐險死
快訊／台2線車頭撞爛！　4女送醫
韓國殘忍集中營！3.8萬人慘淪性奴隸　關10年吃餿水650人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍反罷CF缺侯友宜　黃國昌籲勿見縫插針：侯是我一直學習的對象

意外爆料？脫口「只有陳駿季會留任」　莊瑞雄：只是開玩笑

考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人

吳淑珍才出院返家又傳昏倒　陳致中說明最新病況

傳內閣改組3部長走人　趙少康：卓內閣總辭才能為大罷免負責

脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回應了

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

秀資料控京華城案是政治獵殺柯文哲　蘇偉碩：內政部是幕後黑手

藍白反罷CF「不見侯友宜」　他直呼弔詭：國民黨怕黃國昌不高興？

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

藍反罷CF缺侯友宜　黃國昌籲勿見縫插針：侯是我一直學習的對象

意外爆料？脫口「只有陳駿季會留任」　莊瑞雄：只是開玩笑

考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人

吳淑珍才出院返家又傳昏倒　陳致中說明最新病況

傳內閣改組3部長走人　趙少康：卓內閣總辭才能為大罷免負責

脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回應了

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

秀資料控京華城案是政治獵殺柯文哲　蘇偉碩：內政部是幕後黑手

藍白反罷CF「不見侯友宜」　他直呼弔詭：國民黨怕黃國昌不高興？

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣　不喝水、一次灌大量都NG

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

台東縣府攜手在地茶品牌　喚醒慵懶的夏末台北城

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

Epic大勝！澳洲法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

大谷翔平當指標！甲子園重大改革　吉見一起認為二日流有存在空間

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

政治熱門新聞

柯文哲「親筆便利貼」曝光！命彭振聲加速京華城案

軍公教「加薪2方案」出爐　本周拍板

北市鮮奶週報2.0九月上路　2至12歲可領、全年無休

內閣料「特定時間點」改組！傳至少3部長走人　郭智輝最顧人怨

淚崩了！陳佩琪喊要拿柯文哲相片到天安門　抗議民進黨害她家破人亡

賴清德：政府2030年前投入9千億　促民間4兆投資拚淨零轉型

遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回應了

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴

北市義交黑幕！市府幕僚妻空降領乾薪　議員把持大隊橫行

脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

林岱樺帶媽媽拜天公重申清白：堅定選下去

奉旨給飯？　零日攻擊導演獲就安基金2872萬補助

義交幽靈女隊員變長官　一查她老公竟是北市府紅人

更多熱門

相關新聞

考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人

考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人

前總統陳水扁過去團隊核心成員、考選部前部長林嘉誠於日前辭世，享壽73歲。林嘉誠曾任北市府研考會主委、台北副市長、行政院研考會主委，2014年時也曾任台北前市長柯文哲競選團隊市政顧問團召集人。由於他在民國70至93年期間，於東吳大學社會學系執教，該系在18日發出訃告，對於林辭世表達哀悼。

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！現況曝光

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！現況曝光

遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回應了

遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回應了

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

預言核三延役投票率最多5%　李正皓酸「史上最好笑公投」：誰會去投

預言核三延役投票率最多5%　李正皓酸「史上最好笑公投」：誰會去投

關鍵字：

陳水扁吳淑珍陳致中民進黨低血壓昏倒

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

夏克立爆「睡女粉射後不理」

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面