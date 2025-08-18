考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人

▲林嘉誠。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

前總統陳水扁過去團隊核心成員、考選部前部長林嘉誠於日前辭世，享壽73歲。林嘉誠曾任北市府研考會主委、台北副市長、行政院研考會主委，2014年時也曾任台北前市長柯文哲競選團隊市政顧問團召集人。由於他在民國70至93年期間，於東吳大學社會學系執教，該系在18日發出訃告，對於林辭世表達哀悼。

林嘉誠1952年生，台大政治研究所博士，曾赴美、德深造。學者出身，早期專注政治科學研究方法，是台灣引介西方研究方法的重要學者。在陳水扁擔任台北市長時，出任研考會主委、後兼副市長。

在2000年時，陳水扁就任總統後，林嘉誠出任行政院研考會主委，在2004至2008年任考試部長，以「政府改造」與「電子化政府」為兩大施政重點，堪稱改革推手。卸任後，則轉回學界任教於東吳大學，並參與公共事務討論，2014年曾為柯文哲競選團隊市政顧問團召集人。

而在2020年總統大選前，時任台北市長的柯文哲，遲遲未鬆口是否參加2020年的總統大選。不過，當時柯文哲被媒體曝光，他有找林嘉誠擔任國政小組召集人。柯文哲也公開證實有邀請林嘉誠，但要外界不要想太多，並聲稱是找專家、學者組市長顧問團。

在消息曝光後，國立交通大學教授劉俊秀先以「不知是協助柯」為由連忙退出，接著林嘉誠也隨即退出。林嘉誠當時受訪時說，現在是年輕人時代，應讓年輕人發揮，自己年事已高，不打算重返政壇。

