快訊／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」4傷！　狂燒3小時

記者王佩翊／編譯

日本大阪道頓堀18日上午發生重大火警，道頓堀川沿岸的2棟大樓狂燒近3個小時，火勢直到中午才消滅，然而該起事故卻造成2名消防人員身亡。當時兩人在進行滅火任務，卻不幸受困6樓。此外，還有3名消防員受傷，1名20多歲女性送醫。

根據《讀賣電視台》，火警地點位於大阪市中央區宗右衛門町道頓堀川沿岸的2棟大樓。消防單位上午9時多獲報趕抵現場，共出動了62輛消防車、1架直升機及1艘消防艇展開滅火行動。大火直到中午12時56分左右才被控制，但仍釀成嚴重傷亡。

大阪市消防局證實，這起火災造成2名消防員殉職。遇難者分別是55歲的消防司令森貴志與22歲的消防士長友光成。兩人當時在建築內執行滅火任務，不幸受困，稍後由其他消防隊員在6樓發現並送醫，最後仍宣告不治。

▲大阪道頓堀大樓火警導致2名消防員死亡。（圖／翻攝自X）

除了2名殉職消防員外，另有3名消防員受傷，其中1名20多歲女性因身體不適也被緊急送醫，目前均無生命危險。火災現場一共燒毀約110平方公尺，包含起火大樓的地下1樓至3樓約50平方公尺，以及東側延燒建築5至6樓的約60平方公尺。

火警地點位於大阪鬧區道頓堀，周邊是商店街和熱門觀光景點，人潮相當密集。警方與消防正持續調查起火原因，並確認是否有其他人受影響。

目擊民眾回憶，當時只覺得後方突然變得煙霧瀰漫，隨後便有警察大聲提醒，「快避難，可能會爆炸！」於是所有人緊急撤離。另一名在附近餐飲店上班的員工也坦言，周邊不少建築老舊，「真的很怕火勢蔓延開來」。