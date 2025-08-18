　
社會 社會焦點 保障人權

6月全台768起火災　清晨煮食疏忽電器老化最常見

▲▼ 。（圖／台中市第三救災救護大隊大里分隊）

▲6月全台768起火災，清晨煮食疏忽電器老化最常見 。（圖／台中市第三救災救護大隊大里分隊提供）

記者王威智／採訪報導

火災事件頻傳，根據內政部消防署最新公布數據，光是2025年6月就有768 件火警，造成6 死38 傷。值得注意的是，多數火災發生於建築物內，且常集中在上午9點到中午12點這段時間，肇因多為煮食疏忽、電器老化故障，或未熄滅菸蒂隨意丟棄。

▲▼ 。（圖／內政部消防署）

▲2025年6月就有768 件火警，造成6 死38 傷。（圖／內政部消防署）

上週六，16日台中市大里區中午就發生一起火警，一間汽車中古材料行突然竄出濃煙，數公里外都能看到黑煙升空。鄰近居民表示，當時空氣中瀰漫焦味，警示火災意外可能隨時發生。

為避免憾事發生，提高警覺從日常做起！台中市第三救災救護大隊大里分隊呼籲，居家用電一定要小心，未使用的插座要拔掉，電線不要纏繞、折損，也要避免插頭受潮或電器過載，切勿在電器旁放置易燃物品。選購家電時建議挑選有安全標章的產品，並避免延長線超載使用。

烹煮時則要牢記「人離火熄」原則，最好選用具備安全裝置或定時功能的爐具，並定期檢查火災警報器與滅火器，確保設備運作正常。長時間外出或睡前，記得關閉不必要電器，以降低火災風險。

▲▼ 。（圖／台中市第三救災救護大隊大里分隊）

▲▼ 消防隊呼籲，未使用的插座要拔掉，電線不要纏繞、折損，也要避免插頭受潮或電器過載。（圖／台中市第三救災救護大隊大里分隊）

▲▼ 。（圖／台中市第三救災救護大隊大里分隊）

對於家中有長輩或小孩者，應避免他們獨自操作高溫爐具與家電，防止燙傷或火警意外。租屋族則要與房東確認電路安全，避免用電超載。消防人員強調，日常中的小舉動，例如拔插頭、檢查電線、烹飪時隨手關火，都可能在關鍵時刻救命。只要落實防火習慣並提升社區防災意識，就能有效降低火災發生率，守護自己與家人的安全。

日本大阪道頓堀18日上午發生重大火警，道頓堀川沿岸的2棟大樓狂燒近3個小時，火勢直到中午才消滅，然而該起事故卻造成2名消防人員身亡。當時兩人在進行滅火任務，卻不幸受困6樓。此外，還有3名消防員受傷，1名20多歲女性送醫。

