韓國政府「補助陸團客住宿費」每人5萬　網友怒：別浪費我們血汗錢

記者羅翊宬／編譯

南韓李在明政府本月6日宣布，從今年9月29日起將允許中國團體遊客試行免簽入境。為了響應中央政府的政策，並且活絡地方觀光，慶尚南道12日宣布將補助每一名中國團客5萬韓元（約新台幣1084元）的住宿費用，豈料此舉卻點燃南韓當地民眾的憤怒情緒，紛紛擠爆政府官網留言抗議，「請別浪費我們的血汗錢！」

根據《韓聯社》，慶尚南道政府今（18）日指出，光是14至17日就有將近40則的留言表示反對，呼籲慶尚南道政府應該立刻中斷援助中國團客住宿費補助，還有其他網友怒斥，「為什麼要浪費人民的血汗錢補助中國人的住宿費？」

從截圖畫面中，可以看到南韓網友在官網質疑慶尚南道的政策，「憑什麼把我辛苦繳的血汗錢花在那群中國人身上」、「有問過我們嗎」、「反對補助每位中國團客5萬韓元」、「反對把大韓民國的血汗錢用在中國旅客補助」、「身為慶尚南道道民，深感羞恥」。

報導指出，慶尚南道發文宣布將響應李在明政府政策，為來到慶尚南道旅遊住宿的中國籍團客補助每人5萬韓元，豈料此後卻引來南韓當地民眾不滿。對此，慶尚南道政府無奈表示，其實相關政策早已行之有年，補助對象並非只針對中國籍團客，而是針對每一名前來旅遊住宿的國內外遊客。

且並非由慶尚南道政府直接向每一位團客發放，而是轉為補助旅客所下榻的飯店、民宿等住宿設施和相關業者。

據悉，這項政策早已行之有年。2009年，慶尚南道為了活絡地方觀光產業，才決定補助前來道內住宿設施投宿1晚以上的國內外團體旅客，透過撥預算等方式補助相關的觀光業者，並以此修訂《慶尚南道觀光振興條例》。

慶尚南道解釋，自從這項條例修訂以後，從2010年起政府便向旅行社提供住宿獎勵，以此來拉攏外籍團客入住慶尚南道，至於南韓國內其他廣域市、道也採取相關措施。

慶尚南道指出，其實從今年1至5月，已向台灣籍旅客758人、美國籍旅客434人、日本籍旅客91人、新加坡籍旅客29人提供團客住宿獎勵，且這筆住宿費用的補貼並非直接發放給觀光客本人，而是撥款給地方的住宿與觀光相關業者。