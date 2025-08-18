陸客遊日本「京都街頭遭砍」！兇手落網　竟也是中國人

記者王佩翊／編譯

日本京都市下京區6月發生一起中國籍觀光客遭人砍傷的事件，警方日前終於依殺人未遂嫌疑逮捕36歲同為中國籍的男子。嫌犯當時與被害人的同團旅客發生爭執，被害人上前勸阻卻意外成為攻擊對象。此外，警方指出，嫌犯早在6月就曾因非法居留遭到逮捕。

根據《產經新聞》報導，一名37歲中國籍男性觀光客6月跟隨旅遊團到日本旅遊，但卻在街頭遭人持刀攻擊。根據警方調查，兇嫌6月6日晚上8時左右在京都府下京區街頭，持刀朝遊客揮砍，導致37歲被害男子右鎖骨到右側腹部一帶受傷。雖然當場情況相當混亂，但傷者及時送醫救治，情況穩定。

警方指出，在案發前，嫌犯曾因「聲音太大」等問題，和被害人同團的其他遊客發生口角，當時被害人試圖出面勸阻，沒想到卻因此成為攻擊對象。行兇後，嫌犯隨即徒步離開現場，警方則持續追查其行蹤。

京都府警方18日表示，目前已經依殺人未遂罪名逮捕一名中國籍嫌犯，經查身分為居住在大阪市住吉區、經營公司的36歲男子譚超。

譚超早在6月就因違反《入管難民法》，涉及非法滯留而遭到逮捕，並在7月被起訴。