「割地止戰」成為談判焦點！　川澤會3大重點一次看

▲今年2月，川普在白宮與澤倫斯基會談，卻在鏡頭前大吵，最終不歡而散。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基18日將與歐洲多國領袖一同前往白宮會晤美國總統川普，這場關鍵峰會將決定烏俄戰爭走向，以下整理出外界最為關注的3大重點。

歐洲領袖陪同坐鎮



除了澤倫斯基以外，法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布、北約秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩也將全程陪同。

外界解讀，此舉不只是展現歐洲與烏克蘭的堅實聯盟，也是為了避免川普過度偏向俄方，或者重演今年2月美烏領袖在橢圓形辦公室激烈衝突的場面。

▼歐洲領袖與澤倫斯基，在基輔與川普通電話。（資料照／路透）



安全保障有進展



美國特使魏科夫（Steve Witkoff）接受CNN專訪時表示，15日美俄領袖會談期間，普丁已同意讓烏克蘭享有「類似北約第5條款」的集體防禦保障，但不包括正式加入北約。

所謂北約第5條款（Article 5）也就是集體防衛原則規定，「針對任何一個成員國發動的武裝攻擊，應被視為對全體成員國發動的武裝攻擊」，各成員國能夠依據《聯合國憲章》採取必要行動，包括動用武力，以維持北大西洋的安全。

不過，儘管安全保障獲得進展，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）卻評估，俄羅斯不太可能很快同意停火。

▼烏東頓巴斯（Donbas）的戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。（圖／路透）

割地止戰怎麼談

紐約時報17日報導，川普曾經告訴歐洲領袖，他認為如果烏克蘭同意放棄烏東領土，和平談判就可以實現。

澤倫斯基表示，烏克蘭已準備以目前戰線為基礎討論領土變化，但不會放棄俄軍沒有占領的土地，並且重申俄羅斯必須先接受並且遵守停火，才能展開最終協議談判。不過，莫斯科持續拒絕為停火設下確切時間。

他讚譽美國參與烏克蘭安全保障是一項「歷史性決定」，但領土問題非常重要，只應該在烏俄美三方會談上討論，如果俄羅斯拒絕，就應該遭受新一輪制裁。