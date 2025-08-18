　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%　衝擊南韓產業

▲▼堆積在南韓平澤港的鋼鐵產品。（圖／達志影像／美聯社）

▲堆積在南韓平澤港的鋼鐵產品。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國宣布將對進口鋼鐵與鋁製品的50%關稅範圍，擴大至407種衍生產品，包括機械、汽車零件及電子設備等，預計對南韓鋼鐵及相關產業造成衝擊。南韓產業部指出，將擴大支援措施以降低企業損失，並關注9月可能再度擴大徵稅的情況。

根據《韓聯社》，南韓產業通商資源部今（18）日公布，美國商務部於美東時間15日宣布，將適用《貿易擴張法》第232條的鋼鋁衍生產品增加至407項。此次新增產品涉及機械及零件、汽車零件、電子裝置及零件等，因美國HS編碼包含8至10位數單位，實際適用品項需企業精確確認。

此次措施將自美東時間18日0時01分起，適用於進口通關或保稅倉庫出庫的相關產品。關稅僅對鋼鐵及鋁含量部分課徵50%，其餘部分則適用各國對等關稅。南韓與美國已協商的對等關稅稅率為15%。南韓產業通商資源部呼籲，企業需及早確認產品成分及報關資料，以降低關稅衝擊。

南韓業界曾透過韓國貿易協會等管道，強調韓國產品不會對美國國家安全構成威脅，但美國商務部大部分批准了美國國內業界提出的擴大申請，僅排除60個已被232條款其他措施或調查涵蓋的產品。南韓業界分析，此舉可能對南韓出口企業造成短期成本增加與市場不確定性。

南韓產業通商資源部指出，美國商務部可能於9月再度擴大衍生產品清單，對南韓企業造成持續壓力。為降低損失，南韓產業通商資源部將擴大中小及中堅企業的進口管制應對支援，包括加強鋼鋁含量確認、原產地證明等諮詢服務，並大幅降低企業分擔成本。

此外，也將持續監控衍生產品擴大情況，協助企業規劃出口策略及調整供應鏈。

南韓企業與政府正密切關注美國政策動向，期望透過合作與防護措施，減緩關稅對國內鋼鐵、汽車與機械產業的衝擊，維持出口穩定與國際競爭力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際
急診躺超過1天上看30萬人次　陷「插管不如通水管」困境
擋不住離職潮！　護理人員執業率創近5年新低
福山雅治被爆「出席富士女主播酒局」開黃腔！發文回應了
新颱風最快今生成　預估路徑曝
快訊／台中死亡車禍！男女雙亡　地面留大片血跡
川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／大阪道頓堀鬧區大火！　黑煙狂竄天際畫面曝

歐洲領導人赴美談論俄烏衝突　美媒：川普將優先會晤澤倫斯基

川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%　衝擊南韓產業

加拿大航空空服員「大罷工」癱瘓航班　違抗政府復工令延遲復飛

以色列強推「加薩遷移計畫」　哈瑪斯怒批：掩蓋種族滅絕罪行

歐洲領袖組團赴美挺烏　馬克宏：當面詢問川普對烏安全保障程度

澤倫斯基將會川普：以目前前線為和平談判基礎

美國有望提供安全保障　澤倫斯基稱頌「歷史性」決定

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

歐洲領袖陪澤倫斯基訪美「情況前所未見」　美俄峰會後他們緊張了

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

快訊／大阪道頓堀鬧區大火！　黑煙狂竄天際畫面曝

歐洲領導人赴美談論俄烏衝突　美媒：川普將優先會晤澤倫斯基

川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%　衝擊南韓產業

加拿大航空空服員「大罷工」癱瘓航班　違抗政府復工令延遲復飛

以色列強推「加薩遷移計畫」　哈瑪斯怒批：掩蓋種族滅絕罪行

歐洲領袖組團赴美挺烏　馬克宏：當面詢問川普對烏安全保障程度

澤倫斯基將會川普：以目前前線為和平談判基礎

美國有望提供安全保障　澤倫斯基稱頌「歷史性」決定

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

歐洲領袖陪澤倫斯基訪美「情況前所未見」　美俄峰會後他們緊張了

宏達電連拉2根漲停　新品利多蓋過業績虧損

前無進帳、後無支援　台南建商交完最後一屋後停業

快訊／大阪道頓堀鬧區大火！　黑煙狂竄天際畫面曝

柯文哲「32字親筆便利貼」曝光！命彭振聲加速京華城案

首開先例！2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈攜手簽署合作備忘錄

香港男遊綠島出意外！騎機車直衝漁港落海　海巡緊急救援

房價差逾3成！　台北超高CP值捷運站出爐

直擊周渝民、張鈞甯現身西門町！沿著戲院人龍走…兜售電影票全被拍

守住部落最後1%　小米與紅藜重生計畫盼喚回文化根基

台東市民宅起火！警義消49人搶救　住戶及時逃生

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

國際熱門新聞

快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

普丁同意美歐給烏「類北約」保護傘

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

逃出詐騙園區　他吃蚯蚓活下來

歐領袖陪澤訪美　美俄峰會後他們緊張了

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」

川普再出招！鋼鐵鋁關稅加徵50%擴大實施

印度逆子獸行！　連續性侵65歲母親

美國有望提供安全保障　澤倫斯基稱頌「歷史性」決定

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

更多熱門

相關新聞

加拿大航空「大罷工」　癱瘓航班延遲復飛

加拿大航空「大罷工」　癱瘓航班延遲復飛

加拿大航空（Air Canada）約1萬名空服員自16日凌晨發動罷工後，雖然加拿大聯邦政府火速援引《加拿大勞動法》第107條介入，下令工會及公司雙方必須恢復工作並交由仲裁處理，但工會明確表態拒絕復工

歐洲領袖組團赴美挺烏　馬克宏：當面詢問川普對烏安全保障程度

歐洲領袖組團赴美挺烏　馬克宏：當面詢問川普對烏安全保障程度

澤倫斯基將會川普：以目前前線為和平談判基礎

澤倫斯基將會川普：以目前前線為和平談判基礎

美國有望提供安全保障　澤倫斯基稱頌「歷史性」決定

美國有望提供安全保障　澤倫斯基稱頌「歷史性」決定

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

關鍵字：

北美要聞日韓要聞川普關稅鋼鐵南韓

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

新颱風最快今生成　預估路徑曝

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

午後全台變天　「雨最大」地區曝

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

夏克立爆「睡女粉射後不理」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

林志穎妻偕友嗑鍋露美腿任人「噴」　夜店續攤30分

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面