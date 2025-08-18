川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%　衝擊南韓產業

▲堆積在南韓平澤港的鋼鐵產品。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國宣布將對進口鋼鐵與鋁製品的50%關稅範圍，擴大至407種衍生產品，包括機械、汽車零件及電子設備等，預計對南韓鋼鐵及相關產業造成衝擊。南韓產業部指出，將擴大支援措施以降低企業損失，並關注9月可能再度擴大徵稅的情況。

根據《韓聯社》，南韓產業通商資源部今（18）日公布，美國商務部於美東時間15日宣布，將適用《貿易擴張法》第232條的鋼鋁衍生產品增加至407項。此次新增產品涉及機械及零件、汽車零件、電子裝置及零件等，因美國HS編碼包含8至10位數單位，實際適用品項需企業精確確認。

此次措施將自美東時間18日0時01分起，適用於進口通關或保稅倉庫出庫的相關產品。關稅僅對鋼鐵及鋁含量部分課徵50%，其餘部分則適用各國對等關稅。南韓與美國已協商的對等關稅稅率為15%。南韓產業通商資源部呼籲，企業需及早確認產品成分及報關資料，以降低關稅衝擊。

南韓業界曾透過韓國貿易協會等管道，強調韓國產品不會對美國國家安全構成威脅，但美國商務部大部分批准了美國國內業界提出的擴大申請，僅排除60個已被232條款其他措施或調查涵蓋的產品。南韓業界分析，此舉可能對南韓出口企業造成短期成本增加與市場不確定性。

南韓產業通商資源部指出，美國商務部可能於9月再度擴大衍生產品清單，對南韓企業造成持續壓力。為降低損失，南韓產業通商資源部將擴大中小及中堅企業的進口管制應對支援，包括加強鋼鋁含量確認、原產地證明等諮詢服務，並大幅降低企業分擔成本。

此外，也將持續監控衍生產品擴大情況，協助企業規劃出口策略及調整供應鏈。

南韓企業與政府正密切關注美國政策動向，期望透過合作與防護措施，減緩關稅對國內鋼鐵、汽車與機械產業的衝擊，維持出口穩定與國際競爭力。