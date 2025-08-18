歐洲領導人赴美談論俄烏衝突　美媒：川普將優先會晤澤倫斯基

▲歐洲領袖與澤倫斯基在基輔與美國總統川普通電話。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基預計18日下午在白宮舉行初步會談，副總統范斯也將一同出席。與此同時，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩、北約秘書長呂特等也宣告復美出席會議。美媒透露，川普在會晤歐洲主要領導人之前，將優先會晤澤倫斯基。

根據美媒《國會山報》，兩名消息人士透露，川普與澤倫斯基的初步會議將重演今年2月橢圓辦公室的一場會議陣容，但當時會議出現混亂，川普與范斯曾批評澤倫斯基在戰爭處理上的表現，以及未對美國支持表達足夠感謝。參酌2月的經驗，歐洲領導人擔憂美國在川普領導下可能偏向俄羅斯，而非堅定支持烏克蘭。

這些擔憂在川普15日與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加會晤後再度浮現。此次會面被視為克里姆林宮的公關勝利，普丁自俄烏戰爭爆發以來在西方國家普遍不受歡迎。

▲美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加會面。（圖／路透）

計畫出席18日大型會議的歐洲領導人包括歐洲委員會主席馮德萊恩、德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、義大利總理梅洛尼。此外，與川普建立密切關係的北約秘書長呂特（Mark Rutte）也將出席。

針對外界擔憂澤倫斯基可能在會議中被迫接受不可接受協議，美國國務卿盧比歐17日表示，「他們明天來這裡不是為了阻止澤倫斯基被欺負，而是因為我們一直在與歐洲人合作」，並指出上週已與歐洲官員溝通，也曾在英國舉行會議。

盧比歐透露，美國已向普丁提出讓步要求，以促成和平協議。他17日在多個節目中強調，美國正試圖斡旋一項可接受的協議，並確保獲得烏克蘭支持，傳達美國在國際外交上的協調與努力。

分析人士認為，川普與澤倫斯基的單獨會晤，加上歐洲重要領導人後續參與的大型會議，可能是美國試圖在國際舞台上重申對烏克蘭支持，同時平衡與俄羅斯的外交關係，避免外界對美國政策產生過度擔憂。