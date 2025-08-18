　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲領導人赴美談論俄烏衝突　美媒：川普將優先會晤澤倫斯基

▲▼歐洲領袖與澤倫斯基近日在基輔與美國總統川普通電話。（圖／路透）

▲歐洲領袖與澤倫斯基在基輔與美國總統川普通電話。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基預計18日下午在白宮舉行初步會談，副總統范斯也將一同出席。與此同時，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩、北約秘書長呂特等也宣告復美出席會議。美媒透露，川普在會晤歐洲主要領導人之前，將優先會晤澤倫斯基。

根據美媒《國會山報》，兩名消息人士透露，川普與澤倫斯基的初步會議將重演今年2月橢圓辦公室的一場會議陣容，但當時會議出現混亂，川普與范斯曾批評澤倫斯基在戰爭處理上的表現，以及未對美國支持表達足夠感謝。參酌2月的經驗，歐洲領導人擔憂美國在川普領導下可能偏向俄羅斯，而非堅定支持烏克蘭。

這些擔憂在川普15日與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加會晤後再度浮現。此次會面被視為克里姆林宮的公關勝利，普丁自俄烏戰爭爆發以來在西方國家普遍不受歡迎。

▲▼美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

▲美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加會面。（圖／路透）

計畫出席18日大型會議的歐洲領導人包括歐洲委員會主席馮德萊恩、德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、義大利總理梅洛尼。此外，與川普建立密切關係的北約秘書長呂特（Mark Rutte）也將出席。

針對外界擔憂澤倫斯基可能在會議中被迫接受不可接受協議，美國國務卿盧比歐17日表示，「他們明天來這裡不是為了阻止澤倫斯基被欺負，而是因為我們一直在與歐洲人合作」，並指出上週已與歐洲官員溝通，也曾在英國舉行會議。

盧比歐透露，美國已向普丁提出讓步要求，以促成和平協議。他17日在多個節目中強調，美國正試圖斡旋一項可接受的協議，並確保獲得烏克蘭支持，傳達美國在國際外交上的協調與努力。

分析人士認為，川普與澤倫斯基的單獨會晤，加上歐洲重要領導人後續參與的大型會議，可能是美國試圖在國際舞台上重申對烏克蘭支持，同時平衡與俄羅斯的外交關係，避免外界對美國政策產生過度擔憂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
快訊／宏達電連拉2根漲停！　成交量破萬張
快訊／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際
急診躺超過1天上看30萬人次　陷「插管不如通水管」困境
擋不住離職潮！　護理人員執業率創近5年新低
福山雅治被爆「出席富士女主播酒局」開黃腔！發文回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／大阪道頓堀鬧區大火！　黑煙狂竄天際畫面曝

歐洲領導人赴美談論俄烏衝突　美媒：川普將優先會晤澤倫斯基

川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%　衝擊南韓產業

加拿大航空空服員「大罷工」癱瘓航班　違抗政府復工令延遲復飛

以色列強推「加薩遷移計畫」　哈瑪斯怒批：掩蓋種族滅絕罪行

歐洲領袖組團赴美挺烏　馬克宏：當面詢問川普對烏安全保障程度

澤倫斯基將會川普：以目前前線為和平談判基礎

美國有望提供安全保障　澤倫斯基稱頌「歷史性」決定

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

歐洲領袖陪澤倫斯基訪美「情況前所未見」　美俄峰會後他們緊張了

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

快訊／大阪道頓堀鬧區大火！　黑煙狂竄天際畫面曝

歐洲領導人赴美談論俄烏衝突　美媒：川普將優先會晤澤倫斯基

川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%　衝擊南韓產業

加拿大航空空服員「大罷工」癱瘓航班　違抗政府復工令延遲復飛

以色列強推「加薩遷移計畫」　哈瑪斯怒批：掩蓋種族滅絕罪行

歐洲領袖組團赴美挺烏　馬克宏：當面詢問川普對烏安全保障程度

澤倫斯基將會川普：以目前前線為和平談判基礎

美國有望提供安全保障　澤倫斯基稱頌「歷史性」決定

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

歐洲領袖陪澤倫斯基訪美「情況前所未見」　美俄峰會後他們緊張了

釀酒人14連勝止步！　延長賽2比3遭紅人逆轉

快訊／天道盟公主色誘中風翁奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友最後時刻捨命保護他

千萬文物失竊後又延宕3年重修　台南元和宮改選信徒控程序不公

陸外交部長王毅時隔三年赴印度訪問　為莫迪訪問中國鋪路

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

桃園蓮花季圓滿落幕　為期7周突破百萬人次造訪

宏達電連拉2根漲停　新品利多蓋過業績虧損

前無進帳、後無支援　台南建商交完最後一屋後停業

快訊／大阪道頓堀鬧區大火！　黑煙狂竄天際畫面曝

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

國際熱門新聞

快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

普丁同意美歐給烏「類北約」保護傘

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

逃出詐騙園區　他吃蚯蚓活下來

歐領袖陪澤訪美　美俄峰會後他們緊張了

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

川普再出招！鋼鐵鋁關稅加徵50%擴大實施

印度逆子獸行！　連續性侵65歲母親

美國有望提供安全保障　澤倫斯基稱頌「歷史性」決定

更多熱門

相關新聞

川普再出招！鋼鐵鋁關稅加徵50%擴大實施

川普再出招！鋼鐵鋁關稅加徵50%擴大實施

美國宣布將對進口鋼鐵與鋁製品的50%關稅範圍，擴大至407種衍生產品，包括機械、汽車零件及電子設備等，預計對南韓鋼鐵及相關產業造成衝擊。

加拿大航空「大罷工」　癱瘓航班延遲復飛

加拿大航空「大罷工」　癱瘓航班延遲復飛

以色列推加薩遷移計畫　哈瑪斯怒批詐欺

以色列推加薩遷移計畫　哈瑪斯怒批詐欺

歐洲領袖組團赴美挺烏　馬克宏：當面詢問川普對烏安全保障程度

歐洲領袖組團赴美挺烏　馬克宏：當面詢問川普對烏安全保障程度

澤倫斯基將會川普：以目前前線為和平談判基礎

澤倫斯基將會川普：以目前前線為和平談判基礎

關鍵字：

北美要聞國際焦點俄烏戰爭澤倫斯基川普歐洲

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

新颱風最快今生成　預估路徑曝

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

午後全台變天　「雨最大」地區曝

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

夏克立爆「睡女粉射後不理」

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

林志穎妻偕友嗑鍋露美腿任人「噴」　夜店續攤30分

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面