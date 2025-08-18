白宮會談前夕　川普喊話澤倫斯基：「接受2條件」可立刻結束戰爭

▲ 川普與澤倫斯基將於美東時間18日在白宮會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普18日將在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖，會談前夕發文向澤倫斯基喊話，要求同意俄羅斯提出的部分終戰條件，包括立即放棄克里米亞主權並承諾永不加入北約。

川普稍早在自家社群平台Truth Social發文寫道，「烏克蘭總統澤倫斯基如果願意，幾乎可以立刻結束與俄羅斯的戰爭，或者他可以選擇繼續戰鬥」，「記住戰爭是怎麼開始的，不可能拿回歐巴馬拱手讓出的克里米亞（12年前，甚至沒開任何一槍！），且烏克蘭不會加入北約。有些事情永遠不會改變！！！」

川普發文正值澤倫斯基與歐洲各國領袖造訪白宮前夕，法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、英國首相施凱爾、義大利總理梅洛尼、歐盟執委會主席馮德萊恩、芬蘭總統史塔布及北約秘書長呂特等人，都將陪同澤倫斯基會晤川普。

CNN指出，這則貼文突顯澤倫斯基將在白宮面臨的壓力，因川普正努力結束衝突。他開出放棄2014年被俄羅斯併吞的克里米亞，及烏克蘭同意永遠不加入北約，是俄羅斯總統普丁設定的終戰條件之一。

歐洲領袖對此次會談深感憂慮，擔心川普將對澤倫斯基施壓，迫使其接受普丁在15日阿拉斯加峰會中提出的條件。他們盼能從川普身上得到更多資訊，了解俄方在和平協議中可能做出的讓步，包括美國在提供安全保障上將發揮何種作用。

向澤倫斯基喊話過後，川普隨後再度發文表示，「明天是白宮的大日子。從來不曾有這麼多歐洲領袖同時到訪，我很榮幸能夠招待他們！！！」