她靠ChatGPT「甩肉10公斤」　客製化飲食指令曝光

▲辛姆蘭靠著ChatGPT減重10公斤。（圖／翻攝Instagram@simvalecha）



記者吳美依／綜合報導

印度健康專家辛姆蘭（Simran Valecha）透過ChatGPT量身打造減重計畫，成功甩肉10公斤，如今在社群媒體上公開秘訣，「抄走我的ChatGPT指令，然後創造你自己的減重計畫吧！」

辛姆蘭在Instagram發文透露，她使用一套詳細的ChatGPT指令成功減肥，內容包含個人基本資料、工作型態、運動時間、飲食偏好等要素。

根據辛姆蘭貼文，她的減肥指令為，「我身高（填入身高）體重（填入體重），希望透過可持續的方式減重。請為我準備包含3餐及2至4次點心的印度飲食計畫表。我的工作時間是（例如朝9晚6），通勤時間（填入時數）或在家工作。我在（早上/傍晚/晚上）運動。早餐偏好（寫下偏好），午餐偏好（寫下偏好），晚餐偏好（寫下偏好）。」

辛姆蘭認為，AI生成的飲食計畫，能夠完全符合個人需求和喜好，更容易堅持執行下去。不過她也強調，除了飲食計畫之外，減重過程還需要規律運動、外食指導、情緒管理及專業建議。

健康網站Healthline指出，AI健身計畫雖能提供基本資訊及大部分人適用的飲食建議，可以作為很好的起點，但無法提供詳細建議、評估身體狀況或追蹤進度，甚至可能提供過時及錯誤資訊。因此，雖然ChatGPT可作為輔助工具，但絕不能取代專業醫療或營養指導，進行重大生活或飲食改變前，仍應該優先諮詢醫師。