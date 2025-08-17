　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白宮國安會前幕僚長「點名國民黨」　從根本削弱華府對台支持根基

▲▼美國前白宮國安會幕僚長蓋瑞（Alexander Gray）近日到國防安全研究院駐研交流一個月。（圖／國防安全研究院提供）

▲美國前白宮國安會幕僚長蓋瑞（Alexander Gray）。（資料照／國防安全研究院提供）

記者陶本和／台北報導

根據《外交家》（The Diplomat）雜誌近日刊登的文章，曾任美國前白宮國安會幕僚長的葛雷（Alexander B. Gray）點名國民黨，認為國民黨不願優先考慮充足的國防開支，正在從根本上削弱華府對台支持的根基。

葛雷在文中直接點名國民黨，稱今年初國民黨刪凍結特定軍購項目，把原本可以團結國人的國防議題給政治化。他認為，國民黨的舉措，可能會向對手與盟友傳遞出「台灣未完全致力於自身生存」的訊號。

葛雷表示，台灣如果想繼續成為美國的優先事項，就必須正視。他認為，台灣應該在未來幾年，將國防開支大幅提升，而且至少要達到國內生產總值（GDP）的5%，並優先投資於無人機、防空系統與反艦飛彈等不對稱戰力。

台灣除了要增加國防預算，葛雷也分析，台灣必須解決《四年期國防總檢討》中長期存在的問題，包括老舊軍備的更新、加強後備部隊訓練、解決人才留營問題，還有關鍵基礎設施防禦、網路攻擊等議題。

總體而言，葛雷強調，台灣必須促進跨黨派的國防團結，並透過外交管道，向美國人民保證台灣對自身安全的態度。他警示，如果台灣無法有效展現自我防衛的決心，這可能會讓日益厭倦承擔全球義務的美國，視為不夠認真的夥伴。

葛雷過去是在川普總統第一任期時，曾擔任美國總統副助理兼白宮國家安全會議（NSC）幕僚長，負責指揮國家安全顧問直屬辦公室的日常運作，以及國安會的預算、人事與安全事務。

在此之前，葛雷曾於白宮國家經濟會議（NEC）擔任總統特別助理，主管國防與製造產業基礎相關事務，是總統行政辦公室（EOP）內負責該領域的首席官員；同時，他也是國安會首任 大洋洲與印太安全事務主任。

更早之前，葛雷在 2016 年時，是美國國務院總統交接團隊成員，並擔任前美國眾議員 J. Randy Forbes（維吉尼亞州、共和黨）資深顧問。福布斯當時為眾議院軍事委員會下轄的海權及投射戰力小組委員會主席。

