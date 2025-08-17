中國又喊「台灣是中國的」　台駐索代表處駁：沒被統治過任何一秒

▲美國共和黨參議員、眾議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹詠淇／台北報導

美國共和黨參議員克魯茲日前致信給美國總統川普，盼美政府能外交承認索馬利蘭，批評中國透過各式手段懲罰索國挺台立場。中國駐索馬利亞大使館則透過聲明反批美參議員攻擊中索關係，還強調「台灣是中國的一部分」。對此，我國駐索馬利蘭代表處17日發布聲明強調，中國說法完全扭曲事實，台灣與中國互不隸屬，台灣從來沒有被中國統治過任何一秒。

美國共和黨參議員、眾議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）日前致信給美國總統川普（Donald Trump），希望美國政府能外交承認索馬利蘭。他更在信中批評中國透過經濟與外交手段懲罰索馬利蘭挺台立場。中國駐索馬利亞大使館16日發布聲明痛批，參議員藉此攻擊中索關係，更干涉索國內政，還強調「台灣是中國的一部分」，堅決反對任何形式台獨及外國勢力干預。

對此，我國駐索馬利蘭代表處17日發布聲明表示，很高興看到美國共和黨參議員、眾議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）呼籲美國基於國家利益，應該承認索馬利蘭恢復主權。

駐索馬利蘭代表處指出，台灣一直積極與美國等理念相近夥伴交換意見，討論對承認索馬利蘭的看法，並持續密切關注後續發展。台灣欣見越來越多民主、理念相近夥伴支持台灣與索馬利蘭的關係，這種價值認同有助於帶動更多國際社會支持，對兩國都有好處。

駐索馬利蘭代表處強調，同時台灣也藉此機會嚴正駁斥中國所謂「領土主權」的錯誤說法，這些說法完全扭曲事實，台灣要再次重申，台灣與中國互不隸屬，台灣從來沒有被中國統治過任何一秒。

▼我國駐索馬利蘭代表處17日發布聲明，回應美國共和黨參議員克魯茲，並嚴正駁斥中國所謂「領土主權」的錯誤說法。（圖／翻攝自X／Taiwan In Somaliland）