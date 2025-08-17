中國又喊「台灣是中國的」　台駐索代表處駁：沒被統治過任何一秒

▲美國共和黨參議員、眾議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹詠淇／台北報導
美國共和黨參議員克魯茲日前致信給美國總統川普，盼美政府能外交承認索馬利蘭，批評中國透過各式手段懲罰索國挺台立場。中國駐索馬利亞大使館則透過聲明反批美參議員攻擊中索關係，還強調「台灣是中國的一部分」。對此，我國駐索馬利蘭代表處17日發布聲明強調，中國說法完全扭曲事實，台灣與中國互不隸屬，台灣從來沒有被中國統治過任何一秒。
美國共和黨參議員、眾議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）日前致信給美國總統川普（Donald Trump），希望美國政府能外交承認索馬利蘭。他更在信中批評中國透過經濟與外交手段懲罰索馬利蘭挺台立場。中國駐索馬利亞大使館16日發布聲明痛批，參議員藉此攻擊中索關係，更干涉索國內政，還強調「台灣是中國的一部分」，堅決反對任何形式台獨及外國勢力干預。
對此，我國駐索馬利蘭代表處17日發布聲明表示，很高興看到美國共和黨參議員、眾議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）呼籲美國基於國家利益，應該承認索馬利蘭恢復主權。
駐索馬利蘭代表處指出，台灣一直積極與美國等理念相近夥伴交換意見，討論對承認索馬利蘭的看法，並持續密切關注後續發展。台灣欣見越來越多民主、理念相近夥伴支持台灣與索馬利蘭的關係，這種價值認同有助於帶動更多國際社會支持，對兩國都有好處。
駐索馬利蘭代表處強調，同時台灣也藉此機會嚴正駁斥中國所謂「領土主權」的錯誤說法，這些說法完全扭曲事實，台灣要再次重申，台灣與中國互不隸屬，台灣從來沒有被中國統治過任何一秒。
▼我國駐索馬利蘭代表處17日發布聲明，回應美國共和黨參議員克魯茲，並嚴正駁斥中國所謂「領土主權」的錯誤說法。（圖／翻攝自X／Taiwan In Somaliland）
Response from Taiwan Representative Office in the Republic of Somaliland to U.S. Senator Ted Cruz, Chairmen of Senate Foreign Relations Africa Subcommittee, Calling for U.S. Recognition of Somaliland and to Chinese reactions https://t.co/N8kqtngujC pic.twitter.com/n50zhVVHqP— Taiwan In Somaliland (@Taiwan_SLD) August 16, 2025
