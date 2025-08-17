俄羅斯為何賣掉阿拉斯加？　戰敗脫手的「遠東冰箱」變身石油金庫

▲川普與普丁選在美國阿拉斯加州會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）選在美國阿拉斯加州會晤，引發外界對這塊「曾屬俄國」土地歷史的好奇。事實上，阿拉斯加在19世紀中期從俄羅斯手中轉讓給美國，背後牽動的不只是地緣政治，還有一場慘烈戰爭與殖民夢碎的現實考量。

俄羅斯急著脫手「遠東負擔」

時間回到1850年代，俄羅斯在克里米亞戰爭中敗給英法聯軍，元氣大傷。戰爭開銷高達1.6億英鎊，讓原本就遙遠難控的阿拉斯加，變成沙皇政府眼中的「燙手山芋」。

另一方面，由於海獺過度捕獵，到了19世紀中葉，阿拉斯加的經濟價值大幅下滑。再加上這塊地離英國控制的加拿大非常近，萬一未來爆發英俄戰爭，這片領土將成為累贅。

於是到了1860年代初，當時的沙皇亞歷山大二世（Tsar Alexander II）認為，與其未來打仗被搶，不如主動脫手還能換些現金，便決定賣給正快速擴張的美國。

美國720萬美元「買下一堆雪」被嘲諷多年

美國在1867年3月30日與俄國簽訂「阿拉斯加購地案」（Alaska Purchase），由時任國務卿西華德（William Seward）主導，以720萬美元買下這片將近150萬平方公里的土地，平均每英畝不到2美分。

▲美國阿拉斯加州曼登霍爾冰川（Mendenhall Glacier）。（圖／達志影像／美聯社）



當時美國內部反應兩極，不少人譏笑這筆交易是「西華德的冰箱」、「買下一堆雪」，甚至《紐約每日論壇報》狠批，「除了冰與矮樹林外，剩下都是荒地。」

然而歷史終究翻轉。1896年「克朗代克淘金熱」（Klondike Gold Strike）讓反對聲音大轉彎，證明這塊冰天雪地蘊藏著巨大價值；1968年北極海岸的普拉德霍灣（Prudhoe Bay）發現石油後，阿拉斯加更成為美國能源重鎮。

隨著時間推移，美國漸漸認識到阿拉斯加的戰略地位，最終在1959年1月，阿拉斯加正式成為美國第49州。

從被嫌棄的「冰箱」變黃金地

二戰期間美軍在阿拉斯加建設基地，加速當地基礎建設；進入20世紀後，漁業與銅礦產業蓬勃發展，直到石油成為阿拉斯加經濟命脈。

1976年設立的「阿拉斯加永久基金」（Alaska Permanent Fund），將石油收益轉為投資，每年透過「永久基金紅利」（Permanent Fund Dividend）發錢給居民，也讓該州至今仍維持「免州所得稅、免州銷售稅」的稀有制度。

▲阿拉斯加州北坡地區（North Slope）跨阿拉斯加輸油管線（Trans-Alaska Pipeline）。（圖／達志影像／美聯社）



此外，觀光業近年也快速成長，吸引大量遊客慕名而來欣賞壯麗冰河與極光，阿拉斯加早已從當初的「不值一提」搖身變為美國的資源寶庫。

烏克蘭土地會成為談判籌碼嗎？

值得一提的是，川普與普丁此次在阿拉斯加會談的地點是「艾爾門多夫-理查森聯合基地」（Joint Base Elmendorf-Richardson），不僅是美軍最重要的北極戰備基地，也象徵著這塊土地從被賣掉的殖民地，成為美國軍事前線的關鍵一環。

這座基地是阿拉斯加最大的軍事設施，佔地達6萬4千英畝，川普在2019年首任總統任期內曾造訪此地，當時他說駐紮在這裡的士兵「是在美國最後疆界捍衛國家的第一道防線」。

儘管歷史曾將土地當作籌碼交換，但如今的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顯然不希望，再有任何領土淪為談判桌上的賭注。