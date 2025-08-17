挺朱連任？　盧秀燕高舉朱立倫手讚「黨主席表現好！給他鼓勵」

▲朱立倫、盧秀燕今日同台替楊瓊瓔反罷免。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

823第二波罷免投票前黃金周，藍營大咖接力到各罷區宣講反惡罷。國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕今（17日）同台替國民黨立委楊瓊瓔助講反罷免，朱稱讚盧秀燕最有能力為台中、台灣打拚，希望支持者共同為「媽媽市長」出一口氣；盧也拉起朱立倫的手高舉說，黨主席表現得很好，從市長、議員選舉到726反罷免全壘打，應該為朱鼓勵、拍手、按讚。

國民黨主席10月改選前夕，傳出盧秀燕棄選國民黨主席，引起黨內反朱派震盪，盧、朱互動備受關注。藍白動員823反罷免，今日於大雅舉辦再贏一次反罷免活動，民眾黨主席黃國昌致詞後，朱立倫與盧秀燕一同進場。

朱立倫致詞時表示，自己與立法院長韓國瑜、盧秀燕、楊瓊瓔當年在立法院一起當立委，盧、楊是最美麗的兩名女立委，大讚盧秀燕最有能力為台中、台灣打拚，希望支持者共同為「媽媽市長」出一口氣。他批評，賴政府在台美關稅事件，把台積電拱手讓人，不當造山者、卻當移山者，呼籲823投下不同意罷免票、核三延役公投投同意票。

盧秀燕隨後則以台語致詞，也笑稱自己與朱立倫、楊瓊瓔在第四屆立委是同事，楊一輩子奉獻給故鄉，卻遭提案罷免，以無差別罷免藍委，民進黨變成民主退步黨，823請所有人出來當民主鬥士，告訴執政黨尊重民主與在野黨，讓國家進步。

盧秀燕說，六都中只有她是女性市長，所以市民都叫她「媽媽市長」，當媽媽市長認真打拚，守護台中、台灣鄉親，做媽媽顧孩子、顧家，若孩子表現好要鼓勵，做媽媽孩子表現好要給她鼓勵，並稱讚朱立倫，「這幾年領導國民黨，不管市長選舉、議員選舉、立委選舉，726反罷免全壘打，主席表現好，應該鼓勵拍拍手、媽媽按個讚，你表現得很好。」盧拉起朱立倫的手，朱則擁抱盧秀燕。

盧秀燕感嘆，日前赴行政院會建言行政院長卓榮泰，遭指「媽媽罵兒子」，批民進黨對她除之而後快，為了顧孩子，她必須勇敢爭取建設、討預算，勇敢說出媽媽該說的話，因為為母則強，誰若欺負孩子，媽媽都會挺身而出。