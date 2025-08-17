王鴻薇控總統府要求檢討罷免造謠？　他提4問打臉：公文清楚載明

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前聲稱，總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗，遭府反批移花接木、公然造假，王鴻薇則回擊，總統府所提公文內容和她所出示的一模一樣，證實內容真實無誤。國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安提出4問打臉，批總統府「司馬昭之心，路人皆知」。

針對總統府稱王鴻薇出示的公文只擷取部分內容，刻意隱去足以辨識此份文件為民意反映彙整文書一事，陳冠安透過臉書質疑，公文是不是真的？是；公文是不是總統府發給行政院的？是；公文有沒有寫「檢討罷免失敗原因及提供後續施政建議」？有；公文是不是總統府彙整民眾陳情之資料？是，但同時公文上也清楚載明，總統府之所以要彙整這些陳情案件，是為了「做為政府施政參考」。

「王鴻薇到底哪裡造謠？」陳冠安指出，公文裡第二項各款除了客觀陳述重要議題外，包括罷免投票成果、勞工權益、丹娜絲台灣災損與復原，標題後面也用括號來主觀描述重要議題的內容，罷免結果後面的括號，就載明「檢討罷免失敗原因及提供後續施政建議」。

另，陳冠安質疑，賴清德不是一再說罷免是公民自主發起？賴在726當天，還稱「今天的結果，不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」，為何到8月8號，總統府發給行政院的公文，罷免會有成功或失敗的主觀判定？公民行動的成敗，是要行政院檢討什麼？想檢討罷免為何失敗，不就是承認罷免是政府推動？

陳冠安指出，更諷刺的是，總統府稱王鴻薇只擷取部分內容，但從總統府公布的其他內容來看，更可佐證在公文上用失敗來評價罷免的背後用意，包括第五項普發現金的說明，即使賴政府過去反對這項政策，但仍正反並陳，並列支持或反對兩個選項，怎麼到了罷免，就只提失敗？「司馬昭之心，路人皆知」。