北海道棕熊奪命！友目擊「徒手搏熊」拚死救援　父痛揭最後訊息

記者張方瑀／綜合報導

日本北海道知床半島羅臼岳驚傳登山客遭熊襲擊致死。來自東京的26歲上班族曽田圭亮14日上午登山途中遇襲失蹤，警方於15日下午在距離登山道約200公尺的山區發現遺體，下半身嚴重損毀，家屬悲痛證實身分。父親受訪時哽咽透露，出發前才提醒兒子注意安全，沒想到成為最後一句話。

徒手搏熊 友人拼死救援仍失敗

事件發生在14日上午11時許，曽田與友人結伴下山，行經海拔約550公尺處時突遭棕熊攻擊。友人走在後方約200公尺，聽到曽田呼喊名字急忙趕上，眼前卻是他與熊扭打的驚險畫面。

▲日本北海道知床半島出現母棕熊與小熊。（圖／達志影像／美聯社）



曽田當時大腿鮮血狂流，友人情急之下徒手猛打熊，試圖將兩人分開，但棕熊仍拖著曽田衝入林中。由於山區仍有其他登山客，警方顧慮安全，當天未能立即開槍，只能先出動直升機撤離約70名登山者，並於隔日清晨展開全面搜索。

15日下午，搜救隊在事發地附近遭遇一隻母熊與兩頭小熊，獵人先後將牠們射殺，隨後在母熊旁發現曽田的遺體。警方表示，現場還留有他的錢包、防熊噴霧、破損衣物、手錶及帽子等物品，3頭熊的DNA正進一步鑑定，確認是否為肇事個體。

父親心碎 「那句注意安全成了最後對話」

曽田的父親曽田忍趕到醫院確認遺體時，情緒幾度崩潰。他哽咽表示，兒子工作僅兩年，平日熱愛登山、釣魚和自行車運動，還立志挑戰日本百名山，這次卻命喪野生動物之口，實在難以接受。

他透露，兒子出門前忘了帶熊鈴，臨時又買了一個新的，沒想到仍難逃劫難。「我兒子一定知道該注意安全，絕不會把登山當兒戲。」曽田忍哀痛強調，父子最後一次對話就是自己在LINE上叮嚀「要小心安全」，如今回想令人萬分心碎。

專家警告 知床熊已不怕人

知床半島自2005年被列為世界自然遺產以來，這是首起棕熊襲擊奪命事件。鳥獸對策顧問石名坂豪表示，「登山客為了減輕上山負擔，常將裝有食物的大背包暫放在山道一處再折返，這種行為長年存在。熊很可能因翻找食物而習慣人類留下的物品。」

▲專家指出，知床半島的棕熊已經出現不怕人類的「人慣」現象。（圖／達志影像／美聯社）



石名強調，「知床的熊無論好壞，都已經非常不怕人。雖然沒有人刻意餵食，但只要熊沒有在與人相遇時受到驚嚇，它們就會逐漸對人類失去警戒。這種所謂『人慣』的現象，在北海道地區以知床最為嚴重。」

北海道棕熊奪命事件頻傳

2023年5月，幌加內町朱鞠內湖54歲釣客遭熊襲擊身亡，DNA鑑定證實死於全身多發性創傷；2023年11月，福島町大千軒岳發現一名大學生遺體，DNA顯示曾被現場的棕熊啃食，死因是「出血性休克」。

2024年10月，厚澤部町一名70多歲獵人在山林遭熊襲擊，臉部留有爪痕，倒斃於現場；2025年7月，福島町52歲報紙投遞員遭體長1.5公尺的熊襲擊致死，DNA鑑定發現該熊正是2021年曾咬死當地一名77歲婦人的同一頭。

知床的這起悲劇，再度凸顯北海道棕熊人慣化的問題，專家也呼籲當局必須正視人熊共存帶來的風險。