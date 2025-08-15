　
國際

持刀弒父！日15歲少年自首稱「我砍了我爸」　48歲醫倒血泊亡

群馬縣一名15歲少年突然到派出所自首，供稱自己砍殺了父親。（翻攝自 ANNnewsCH YouTube）

▲群馬縣一名15歲少年突然到派出所自首，供稱自己砍殺了父親。（翻攝自 ANNnewsCH YouTube）

圖文／鏡週刊

日本群馬縣昨（14日）深夜發生一起人倫悲劇，一名15歲的初三男學生，晚間10點左右獨自前往車站附近的派出所，供稱「我砍了我父親」，警察聞言立刻趕到他家中，少年48歲的醫師爸爸已經倒臥血泊中，沒有生命跡象。

綜合日本媒體報導，群馬縣桐生市一名15歲少年，14日晚間10點多，現身JR桐生站旁的派出所，聲稱自己刺傷了父親，警方跟著他回到家，只見他48歲的父親已經死亡。

警方透露，該名少年與家人同住，一家四口包含他的父母和妹妹。目前正值暑假，媽媽和妹妹近日到外縣市探親，因此家裡只剩他和爸爸2人。

「我砍了我爸」日15歲男深夜自首　警趕到家中驚見48歲醫倒臥血泊身亡

▲群馬縣警方已將涉案的少年依謀殺罪逮捕，調查其犯案動機。（翻攝自TBS NEWS DIG Powered by JNN YouTube）

少年向警方自首稱自己砍死了父親，警方在其父親的身上發現，在頸部和腹部有多處刀傷。少年對於犯行坦承不諱，警方今（15日）依謀殺罪將他逮捕，並將進一步調查少年行凶的背後動機及犯案細節。


08/14 全台詐欺最新數據

持刀弒父！日15歲少年自首稱「我砍了我爸」　48歲醫倒血泊亡

【到底誰是你的主人！！】隔壁桌被摸摸的可愛狗狗居然是自己的！

