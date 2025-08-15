持刀弒父！日15歲少年自首稱「我砍了我爸」　48歲醫倒血泊亡

▲群馬縣一名15歲少年突然到派出所自首，供稱自己砍殺了父親。（翻攝自 ANNnewsCH YouTube）

圖文／鏡週刊

日本群馬縣昨（14日）深夜發生一起人倫悲劇，一名15歲的初三男學生，晚間10點左右獨自前往車站附近的派出所，供稱「我砍了我父親」，警察聞言立刻趕到他家中，少年48歲的醫師爸爸已經倒臥血泊中，沒有生命跡象。

綜合日本媒體報導，群馬縣桐生市一名15歲少年，14日晚間10點多，現身JR桐生站旁的派出所，聲稱自己刺傷了父親，警方跟著他回到家，只見他48歲的父親已經死亡。

警方透露，該名少年與家人同住，一家四口包含他的父母和妹妹。目前正值暑假，媽媽和妹妹近日到外縣市探親，因此家裡只剩他和爸爸2人。

▲群馬縣警方已將涉案的少年依謀殺罪逮捕，調查其犯案動機。（翻攝自TBS NEWS DIG Powered by JNN YouTube）

少年向警方自首稱自己砍死了父親，警方在其父親的身上發現，在頸部和腹部有多處刀傷。少年對於犯行坦承不諱，警方今（15日）依謀殺罪將他逮捕，並將進一步調查少年行凶的背後動機及犯案細節。



更多鏡週刊報導

大阪萬博出大包！36人送醫、大批遊客「回不了家」 等到天亮原因曝光

驚人巧合！萬人滯留大阪萬博「55年前就發生」 對比畫面曝光

雲林逆孫「狂毆93歲嬤」水果刀刺胸奪命！ 鄰居急報案仍晚一步