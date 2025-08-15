　
政治

陸配村長「不放棄中國籍」被解職　羅文嘉：美國、日本都要放棄了

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

花蓮陸配村長鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍被解職，氣得投書媒體控訴政府擾民。對此，海基會秘書長羅文嘉15日表示，一般國民可以有雙國籍，但擔任公務員就必須放棄，美國、日本跟台灣有相同民主價值都必須放棄了，每天軍機飛彈威脅，以消滅中華民國主權為目標的中華人民共和國卻不用放棄，不是很奇怪？

羅文嘉在例行記者會上提到，公務員代表國家行使公權力，世界各國對公務員都有「忠誠義務」的要求，意思是執行公務的時候，除了必須遵守國家法律外，也必須維護國家利益，具體表現就是國家公務員不得擁有外國的國籍，也就是不得有雙重國籍。

▼花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華。（圖／翻攝內政部官網）

▲▼花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華。（圖／翻攝內政部官網）

羅文嘉指出，中華民國的法律是，一般國民可以擁有雙重國籍，但是如果你擔任公務員，在就任前就必須放棄其他國家的國籍，「比如說，你擁有美國國籍、日本國籍，都必須放棄，這是基於忠誠條款。」

羅文嘉強調，「美國、日本跟台灣是有相同的民主價值，都必須放棄國籍，那對我們有威脅的、每天軍機軍艦飛彈在威脅我們的、在國際舞台打壓我們的，或是以消滅中華民國主權為目標的中華人民共和國的國籍卻不用放棄，不是很奇怪嗎？」

羅文嘉還說，內政部要求按照《國籍法》，擔任國家公務員要完全放棄其他國家的國籍，不能夠效忠中華民國，又同時效忠中華人民共和國，這明顯有衝突，「不管兩岸關係、兩岸情勢如何，不管歷史問題如何，這一點都應該要堅持維護。」

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／棒球隊車禍　多人傷勢嚴重
馬英九憤怒！稱賴清德「已不配擔任中華民國總統」
抓到了！詐欺犯喊「可當詐騙公司主管」　劉世芳：已查緝到案
川普推美政府入股英特爾　台積電慘了！專家警告：更危險
找到了！北海道20多歲男遭熊拖走　現場3熊遭擊斃
快訊／立委議場亂鬥諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」　吳沛憶要賠5萬
搶案變慘案　台中新屋解約、賠售百萬等出場
爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告

高雄男滑進摩鐵睡死叫不醒！警消開門見這幕　他嚇醒被上銬

屏東死亡車禍！24歲女騎士追撞「停紅燈小貨車」　送醫搶救不治

短劇《十八歲太奶奶》破紀錄！爆紅神劇5看點「重孫子都是高顏值」

宮古島自由行安排！自駕跳島必訪最美跨海大橋　朝聖在地能量景點

白狼之子張瑋侵占公款未入監遭通緝　傳出早已離台至少半年

國道追撞防撞車！嘉義某國中棒球隊師生8傷　骨折、昏迷送醫搶救

申皓瑋左腳傷勢累積惡化　悍將打擊雙冠王暫下二軍觀察

U:NUS有虛擬分身了！　親戴VR體驗嚇到：近到想伸手摸

吳磊罕見PO文被猜「隔空挺趙露思」！　吳露可逃CP粉狂歡

傳統信仰遇上創新文化　2025竹塹中元城隍祭8/22登場

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

陸配村長村長美國日本羅文嘉海基會

