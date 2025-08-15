陸配村長「不放棄中國籍」被解職　羅文嘉：美國、日本都要放棄了

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

花蓮陸配村長鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍被解職，氣得投書媒體控訴政府擾民。對此，海基會秘書長羅文嘉15日表示，一般國民可以有雙國籍，但擔任公務員就必須放棄，美國、日本跟台灣有相同民主價值都必須放棄了，每天軍機飛彈威脅，以消滅中華民國主權為目標的中華人民共和國卻不用放棄，不是很奇怪？

羅文嘉在例行記者會上提到，公務員代表國家行使公權力，世界各國對公務員都有「忠誠義務」的要求，意思是執行公務的時候，除了必須遵守國家法律外，也必須維護國家利益，具體表現就是國家公務員不得擁有外國的國籍，也就是不得有雙重國籍。

▼花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華。（圖／翻攝內政部官網）



羅文嘉指出，中華民國的法律是，一般國民可以擁有雙重國籍，但是如果你擔任公務員，在就任前就必須放棄其他國家的國籍，「比如說，你擁有美國國籍、日本國籍，都必須放棄，這是基於忠誠條款。」

羅文嘉強調，「美國、日本跟台灣是有相同的民主價值，都必須放棄國籍，那對我們有威脅的、每天軍機軍艦飛彈在威脅我們的、在國際舞台打壓我們的，或是以消滅中華民國主權為目標的中華人民共和國的國籍卻不用放棄，不是很奇怪嗎？」

羅文嘉還說，內政部要求按照《國籍法》，擔任國家公務員要完全放棄其他國家的國籍，不能夠效忠中華民國，又同時效忠中華人民共和國，這明顯有衝突，「不管兩岸關係、兩岸情勢如何，不管歷史問題如何，這一點都應該要堅持維護。」