國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本2縣大旱災辦祈雨儀式「6天後暴雨成災」　網驚：神明真厲害

▲▼日本2縣大旱災辦祈雨儀式「6天後暴雨」　網驚：神明真厲害。（圖／翻攝Google地圖）

▲日本鳥取縣、島根縣發生旱災，舉辦祈雨儀式後就來了暴雨。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本鳥取縣、島根縣今年遭遇罕見旱災，農作物嚴重受損，當地舉辦祈雨儀式，沒想到6天後竟降下暴雨，連氣象廳都發出大雨特報，引起網友討論。

綜合日媒報導，受到旱災影響，當地特產「二十世紀」梨因缺水而發育遲緩，甚至出現部分稻作枯死的情況，農民們憂心來年收成也將受到影響。根據JA全農鳥取的評估，今年梨子的平均重量創下近15年新低，若情況未改善，其他品種與露地栽培作物也可能變得更小顆。

對此，鳥取縣倉吉市的同榮神社8月2日舉辦了傳統祈雨儀式，當地農民與JA鳥取中央的代表們一同向天祈雨。據了解，儀式中不少人帶著鬼面具、戴黃色長髮，多人一起敲鼓祈禱。

然而，氣象局8月8日預告，受鋒面影響，島根與鳥取兩縣10日至11日將有大雨來襲，島根縣西部24小時內累積雨量預估高達120毫米，鳥取縣則有60至80毫米的降雨。雖然這場降雨有助於緩解水庫蓄水不足的狀況，相關單位也正準備調節放水，但過量降雨同樣帶來災害風險。

有日本Vtuber在X平台上表示，海外網友起初認為「先進國家居然還在祈雨」，看到暴雨後馬上改口「日本的神明真厲害，一下子下成災害級大雨」。

08/14

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

