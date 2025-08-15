美國移民局突襲！男子逃跑衝上高速　下一秒慘遭撞飛亡

▲美國移民局出現在知名賣場「家得寶」，一名男子嚇跑衝上旁邊公路慘遭撞死。（圖／翻攝自Google Maps）

記者董美琪／綜合報導

美國加州蒙羅維亞市14日上午發生一起與ICE（移民與海關執法局）行動相關的憾事。一名男子疑為躲避ICE執法，奔逃至210號高速公路時遭車輛撞擊，送醫後不治身亡。

根據蒙羅維亞市府發布的消息，當天上午9時43分，市警局接獲通報，指稱ICE特工現身該市Mountain Avenue 1625號的家得寶（Home Depot）賣場並展開執法。警方到場觀察到ICE人員正在現場進行相關行動，但市府並未掌握逮捕、拘留名單或詳細執法內容。

執法過程中，一名男子突然徒步逃離，穿越Evergreen Avenue後闖入210號高速公路東向車道。上午9時52分，蒙羅維亞消防與救援單位接獲通報，指該男子在高速公路上與車輛發生碰撞，隨即被送往當地醫院搶救，最終仍於院中宣告不治。加州高速公路巡警（CHP）目前已接手調查事故原因。

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，一名不願透露姓名的日工表示，他每天早上8點到蒙羅維亞的家得寶找工作，直到聽到有人喊「La migra, corre」（移民局，快跑！）才開始錄影。他雖幸運逃過拘留，卻感到無能為力，因為無法幫助朋友，只能記錄現場。

當工人四散逃離時，一名男子翻越混凝土牆衝上210號高速公路，隨後遭車輛撞擊。司機文森恩里克斯表示，撞擊發生時男子仍有生命跡象，但送醫後仍宣告不治。UCLA教授羅梅羅（Robert Chao Romero）痛批，這是不人道且不公正的政策所釀的悲劇。

不過，市府強調，目前並無其他ICE行動在蒙羅維亞進行，也未接獲ICE任何正式聯繫。由於事件仍在調查中，市府呼籲民眾不要撥打緊急或非緊急專線查詢案情，以免影響警方處理其他緊急事件。

蒙羅維亞市經理費克（Dylan Feik）代表市議會對死者及其家屬表達哀悼，並感謝市警局、消防與救援人員，以及加州高速公路巡警的努力與付出。