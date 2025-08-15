　
社會 社會焦點 保障人權

國道追撞防撞車！嘉義某國中棒球隊師生8傷　骨折、昏迷送醫搶救

記者林東良／台南報導

國道3號善化段15日下午驚傳嚴重車禍！一輛載有嘉義縣某國中分校棒球隊成員的廂型車，北上行經337.5公里處時，不明原因撞上公務防撞車，造成車內8人受困受傷，其中多人傷勢嚴重，消防人員緊急破壞車體救援，8人均已脫困並送醫急救。

事故發生在下午3時10分左右，台南市消防局119勤務中心獲報後，立即出動14輛車、29名人員前往搶救，由四大隊副大隊長擔任指揮官。消防人員到場發現，廂型車緊貼防撞車，車體嚴重受損，8人受困車內，經使用破壞器材將所有傷者救出。

經統計，8名傷者年齡從10歲至40多歲不等，皆為棒球隊成員及教練，分別送往永康奇美醫院、佳里奇美醫院、麻豆新樓醫院等院所急救：15-16歲少年1名少年意識昏迷，送柳營奇美醫院；15歲少年全身肢體疼痛、有躁動，生命徵象穩定，送柳營奇美醫院；10歲男童疑似四肢開放性骨折，送麻豆新樓醫院；13歲男童頭部撕裂傷、右膝擦傷，意識清楚，送柳營奇美醫院；12歲男童右耳耳漏，送永康奇美醫院；40多歲男駕駛，意識模糊、臉部撕裂傷，送佳里奇美醫院；12歲男童右大腿變形、右手撕裂傷，意識清楚，送佳里奇美醫院；14歲少年頭部撕裂傷，意識清楚，送柳營奇美醫院。

嘉義縣政府指出，嘉義縣民和國中棒球隊15日上午前往高雄立德棒球場進行移地訓練及友誼賽，回程途中行經國道三號北上337.5公里處時，因前方工務施工閃避不及，由許姓教練駕駛的車輛在內側車道迎面撞上高工局公務車，造成教練及車上7名球員受傷。事故發生後，救護人員立即將傷者分送多家醫院急救，其中2位球員傷勢較為嚴重，已在柳營奇美醫院接受緊急治療，校長第一時間趕抵醫院協助處理與安撫家屬。

嘉義縣政府教育處接獲消息後，處長與科長亦立即趕赴柳營奇美醫院關心傷者狀況，並提供必要協助，確保學生與教練能獲得最完善的醫療與照顧。

教育處也已同步通知縣內各級學校，若需前往外縣市參加比賽或訓練，遇有天候不佳或道路安全疑慮時，務必以安全為首要考量，必要時應向主辦單位說明並取消行程，以確保師生人身安全。

嘉義縣政府對此次事故深感關切，將持續追蹤傷者恢復情形，並協助家屬相關事宜，期盼所有受傷人員早日康復、平安返校。

