撞擊畫面曝！廂型車國道撞防撞車「騰空飛起」　棒球隊8傷送醫

記者劉人豪、翁伊森／台南、嘉義連線報導



國道3號善化段15日下午發生車禍，一輛載有嘉義縣民和國中棒球隊成員的廂型車，北上行經337.5公里處時，不明原因撞上公務防撞車，造成車內8人受傷送醫急救。事發當時的撞擊畫面也曝光。

影片中，廂型車行駛在內線道，高速撞上前方的防撞車，因撞擊力道過猛，廂型車直接彈起騰空後，往旁邊車道重摔，橫卡在中線道上。

▲廂型車國道追撞防撞車，事發影片曝光。（圖／翻攝爆料公社）

據了解，事故發生在下午3時10分左右，消防人員獲報到場發現，廂型車緊貼防撞車，車體嚴重受損，8人受困車內，經使用破壞器材將所有傷者救出。經統計，8名傷者年齡從10歲至40多歲不等，皆為棒球隊成員及教練，分別送往永康奇美醫院、佳里奇美醫院、麻豆新樓醫院等院所急救。

嘉義縣政府指出，嘉義縣民和國中棒球隊15日上午前往高雄立德棒球場進行移地訓練及友誼賽，回程途中行經國道三號北上337.5公里處時，因前方工務施工閃避不及，由許姓教練駕駛的車輛在內側車道迎面撞上高工局公務車，造成教練及車上7名球員受傷。事故發生後，救護人員立即將傷者分送多家醫院急救，其中2位球員傷勢較為嚴重，已在柳營奇美醫院接受緊急治療，校長第一時間趕抵醫院協助處理與安撫家屬。

嘉義縣政府教育處接獲消息後，處長與科長也立即趕赴柳營奇美醫院探視傷者，並與醫療團隊密切聯繫，確保每一位學生與教練都能獲得最完善的治療。同時，也與家屬討論後醫療照護處理，爭取學生可以獲得完善的醫療照護。嘉義縣政府對此次意外深感關切，將持續追蹤傷者的康復情況，全力協助後續事宜，並與全縣鄉親一同祝福，期盼孩子們與教練早日康復，健康回到球場與校園。