潤滑出水「男友一個指節」痛爆她　一票妹子秒懂！過來人1招解鎖

「痛到受不了！」一名女網友透露，決定把第一次獻給現任男友，然而做足前戲也濕潤到出水，男友一進入就讓她痛到無法承受，尋求三家婦產科求診，就連吃放鬆的藥也無效。文章引發熱議，「我第一次當晚還痛到整夜沒睡」、「去泡了一次溫泉後就解鎖了」、「我換個人就沒問題了」。

一名女網友在Dcard表示，過去她堅持要有未來「才會讓男生進來」，不想因為懷孕被迫結婚，因此與歷任男友雖有親密接觸，卻從未發生真正的性行為。

如今原PO遇見真心想共度一生的對象，開始嘗試親密連結，未料床事頻頻卡關，玩具挑逗、前戲都很足夠，甚至下體也濕透了，但男友只進來不到一個指節深，就讓原PO痛到崩潰。

為了解決這難以啟齒的困擾，原PO已經看了三家婦產科，醫師開了肌肉鬆弛劑與心情放鬆的藥，無奈疼痛依舊無法改善。對此，原PO真心求問「有人有這種經驗嗎？拜託求解。」

底下網友熱議，「人的問題，我換個人就沒問題了」、「真的只能忍...而且不是只有當下痛，我第一次當晚還痛到整夜沒睡」、「我大概前三、四次都痛，後來舒服」、「還是你是陰道痙攣？」「我痛到前兩次都大哭」、「真的就是慢慢來，試了兩次痛到不行，第三次也是慢慢來才成功，辛苦了拍拍」、「我的次數已經多到不行，但前30秒還是超級痛，只是我知道後面會舒服，所以就會忍」、「我也有同樣的困擾，心理害怕痛導致也都不順利」。

也有女孩分享方法，「手指或玩具如果可以，他的應該也可以」、「可以去泡溫泉，身體放鬆了再試試看，當初也是很痛，用手指也很痛，去泡了一次溫泉後就解鎖了」、「我也是跟男朋友試了快10次才成功（女上姿勢）」。

茂盛醫院日前指出，一名女子38歲才步入禮堂，但結婚3年來，想當媽媽的她和先生親密時，會陰部、陰道和骨盆底肌肉就會不自主的持續強烈收縮，導致疼痛難耐，因此夫妻倆始終無法成功做人。

茂盛醫院表示，女性「陰道痙攣」的發生率約為0.5%，原因分為心理性及生理性因素，心理原因部分，通常在解開心理障礙後多能過正常夫妻生活。