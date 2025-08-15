　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

潤滑出水「男友一個指節」痛爆她　一票妹子秒懂！過來人1招解鎖

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO對於床事卡關，感到崩潰又難過。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「痛到受不了！」一名女網友透露，決定把第一次獻給現任男友，然而做足前戲也濕潤到出水，男友一進入就讓她痛到無法承受，尋求三家婦產科求診，就連吃放鬆的藥也無效。文章引發熱議，「我第一次當晚還痛到整夜沒睡」、「去泡了一次溫泉後就解鎖了」、「我換個人就沒問題了」。

一名女網友在Dcard表示，過去她堅持要有未來「才會讓男生進來」，不想因為懷孕被迫結婚，因此與歷任男友雖有親密接觸，卻從未發生真正的性行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今原PO遇見真心想共度一生的對象，開始嘗試親密連結，未料床事頻頻卡關，玩具挑逗、前戲都很足夠，甚至下體也濕透了，但男友只進來不到一個指節深，就讓原PO痛到崩潰。

為了解決這難以啟齒的困擾，原PO已經看了三家婦產科，醫師開了肌肉鬆弛劑與心情放鬆的藥，無奈疼痛依舊無法改善。對此，原PO真心求問「有人有這種經驗嗎？拜託求解。」

底下網友熱議，「人的問題，我換個人就沒問題了」、「真的只能忍...而且不是只有當下痛，我第一次當晚還痛到整夜沒睡」、「我大概前三、四次都痛，後來舒服」、「還是你是陰道痙攣？」「我痛到前兩次都大哭」、「真的就是慢慢來，試了兩次痛到不行，第三次也是慢慢來才成功，辛苦了拍拍」、「我的次數已經多到不行，但前30秒還是超級痛，只是我知道後面會舒服，所以就會忍」、「我也有同樣的困擾，心理害怕痛導致也都不順利」。

也有女孩分享方法，「手指或玩具如果可以，他的應該也可以」、「可以去泡溫泉，身體放鬆了再試試看，當初也是很痛，用手指也很痛，去泡了一次溫泉後就解鎖了」、「我也是跟男朋友試了快10次才成功（女上姿勢）」。

茂盛醫院日前指出，一名女子38歲才步入禮堂，但結婚3年來，想當媽媽的她和先生親密時，會陰部、陰道和骨盆底肌肉就會不自主的持續強烈收縮，導致疼痛難耐，因此夫妻倆始終無法成功做人。

茂盛醫院表示，女性「陰道痙攣」的發生率約為0.5%，原因分為心理性及生理性因素，心理原因部分，通常在解開心理障礙後多能過正常夫妻生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
野生陳芳語「低胸逛大稻埕」穿超辣！背後整片挖空
童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業
19歲超商女店員偷吃人夫！「一次就中」正宮崩潰了
男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

颱風後菜價漲不停！營養師推2類蔬菜「美味營養又省錢」

潤滑出水「男友一個指節」痛爆她　一票妹子秒懂！過來人1招解鎖

台灣「移動故事屋」降臨日本大阪！10公尺巨大帳蓬「環形投影」

去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

氣候多變！彰化鵪鶉場爆H5N1禽流感　防疫所緊急撲殺6.9萬隻

周日變天「午後南部雨最猛」　2熱帶擾動醞釀

「拿保護令仍被殺」頻發生　衛福部決議：擴大警方查詢家暴紀錄

愛妻過生日！他準備好「超有誠意的禮物」　網：不能讓我老婆看到

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴「不雅觀、帶壞小孩」傻了

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

颱風後菜價漲不停！營養師推2類蔬菜「美味營養又省錢」

潤滑出水「男友一個指節」痛爆她　一票妹子秒懂！過來人1招解鎖

台灣「移動故事屋」降臨日本大阪！10公尺巨大帳蓬「環形投影」

去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

氣候多變！彰化鵪鶉場爆H5N1禽流感　防疫所緊急撲殺6.9萬隻

周日變天「午後南部雨最猛」　2熱帶擾動醞釀

「拿保護令仍被殺」頻發生　衛福部決議：擴大警方查詢家暴紀錄

愛妻過生日！他準備好「超有誠意的禮物」　網：不能讓我老婆看到

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴「不雅觀、帶壞小孩」傻了

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

2025最美芭蕾風球鞋Speedcat Ballet　緞面皮革款仙氣拉滿

卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格

《鬼滅之刃無限城》在香港破《哪吒2》紀錄！有望成2025票房冠軍

28天煥然一新！雪花秀高奢安瓶「四劑一套」重回年輕節奏

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

中國房東「日本狂漲租金2倍」住戶反彈掀風波！律師揭背後法律差異

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

新港首座公立住宿式長照機構動土 　116年完工

一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

生活熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因曝光

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

邱澤、許瑋甯寶寶名字曝光　親友收彌月禮盒

更多熱門

相關新聞

能接受男友「參加成人展嗎？」　網友吐實話

能接受男友「參加成人展嗎？」　網友吐實話

2025 TRE台北國際成人展於8月8日至10日在南港展覽館2館盛大舉行，近日就有網友發文拋問，大家可以接受男友去成人展逛逛嗎？她也透露自己覺得沒問題，但前提是要帶著她一起！貼文曝光後，就引起網友討論。

男友出國「拒絕一起買機票」！網曝原因：當然分開買

男友出國「拒絕一起買機票」！網曝原因：當然分開買

高帥型男酒吧獵豔　偷拍激情畫面被起訴

高帥型男酒吧獵豔　偷拍激情畫面被起訴

住家裡的男生「絕不交往」　妹子曝約會慘況

住家裡的男生「絕不交往」　妹子曝約會慘況

男友當兵「突提1要求」　網一面倒狂勸

男友當兵「突提1要求」　網一面倒狂勸

關鍵字：

男友床事性愛疼痛下體

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面