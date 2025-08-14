能接受男友「參加成人展嗎？」　女網友吐實話：最後買2張票

▲可以接受男友參加成人展嗎？（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2025 TRE台北國際成人展於8月8日至10日在南港展覽館2館盛大舉行，近日就有網友發文拋問，大家可以接受男友去成人展逛逛嗎？她也透露自己覺得沒問題，但前提是要帶著她一起！貼文曝光後，就引起網友討論。

有網友在Dcard上，以「可以接受男友去成人展嗎」為標題發文，提到她之前和朋友聊天時，意外得知對方不讓男友參加成人展，因此她就有點想知道大家的想法，大家能夠接受嗎？原PO也透露，她自己其實覺得沒問題，但前提是要帶她一起去，因為她也想要看！她同時也好奇，如果願意一起參加成人展，對男生而言是加分的嗎？

貼文曝光後，不少女網友都直呼，「可以啊，是我就會說帶我一起去」、「我也是超級想去成人展的！反觀我男友就還好，只是我男友擔心的關係，所以最後我就買了兩張票一起去了」、「我之前有讓男友去欸，是真的絲毫不介意，他還上台比賽贏了一個女優等高抱枕回來，超好笑，我超愛那個抱枕」、「我跟男友（現在是老公了）一起去的，很像粉絲見面會那樣」、「完全不介意，不帶我去我也沒關係」。

也有網友回應，「成人展沒關係吧，比去特殊場所安全也便宜，當作去看演唱會就好」、「換位說的話，假如有男優展，我女朋友想去，我也不會想讓她去耶」、「絕對加分，你很開明，看而已又不是亂搞」、「感覺就好玩，看看偶像那種感覺，又不能幹嘛，如果會管這個的話，平常一定管更多」。話題引發討論。