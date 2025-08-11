住家裡的男生「絕不交往」　妹子交2任曝約會慘況！全場吵翻

▲原PO認為，男友住家裡缺乏獨立性。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「拒絕跟住家裡的男生交往！」一名女網友抱怨，兩任男友都住家裡，約會也常因家人聚餐而犧牲掉，反觀自己離鄉打拚租屋自立，覺得成年後應該獨立生活。她認為長期依賴家人會缺少自主性，也影響伴侶間的優先順序。網友一派支持「出來住才會獨立」，另一派則認為「不住外面也能獨立，重點在能力與心態」。

一名女網友在Dcard透露，兩任男友都住在家裡，大部分生活有家人支持，日常吃飯都是爸媽煮好，偶爾還有家務與瑣事由父母代勞。相比之下，原PO是離鄉背井在都市打拚、租屋自立，深感彼此生活落差大。

原PO無奈說道，正因為男友與家人時間緊密互動，導致兩人外出約會時間，會卡到他們的聚餐，令她失望的是，男友大多選擇跟家人聚餐。

久而久之，原PO坦言找對象的條件，會把住家裡的男生列入黑名單，同時直呼「如果成年了，還是自己出來生活會比較獨立，很多事情需要自己處理，也會變成熟，有自己思考的空間」，不知道大家怎麼看呢？

底下網友熱議，「住家裡跟獨立與否根本沒有關聯」、「我看過自己住的男生每個月都要跟家裡伸手要錢」、「住家裡很舒服啊！媽媽煮三餐還不用繳房租，薪水根本是我的零用錢」、「看來原PO是沒遇過住外面還是個媽寶的...什麼意見都要聽他媽的，談戀愛也要問媽媽，每天還要LINE通話」、「這房價/租金，比起女友我寧可住家裡，就算給家人房租也願意。另外，只因為感覺獨不獨立，而希望另一半有多餘開銷，似乎不是很為男友著想，你還是別交男友，對大家都好」。

不過也有人與原PO想法相同，「也不喜歡跟家裡住的男生交往，他們普遍很孝順，我前任就是...約會時，他媽一聲電話要他買東西，就打斷我們約會的行程，開車去買他媽想要的東西」、「我找對象也會看這個人有沒有曾經至少一年以上的時間，是自己獨立在外面生活、自己照顧過自己，很多事情完全是要自己搬出來家裡才會學會」。