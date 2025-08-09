男友當兵「突提1要求」　網一面倒狂勸：外流就這樣來的

▲男友正在當兵，想叫原PO傳自己的照片、影片。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文透露，因為男友在當兵，所以就要她傳一些性感的照片和影片。她一方面擔心，如果她沒有傳照片給男友，兩人感情會變差，但另一方面又擔心，之後萬一分手，影片會不會被外流，因此實在不知該怎麼做比較好。貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「男朋友在當兵是否要傳性感照給他」為標題發文，提到另一半去當兵後，就想要她傳一些性感的影片或照片。她知道男友在軍營可能不好解決生理需求，所以才會想要看，如果她沒有傳照片、影片，對方也可能看其他擦邊影片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，兩人交往時，性生活愉快，男友也不曾要求要拍照、拍影片。對於男友現在的要求，她就擔心若不傳送，雙方感情可能會變差，但又怕兩人萬一分手了，那些露點的照片、影片會不會被外流，她應該怎麼做才好？

貼文曝光後，底下網友一面倒表示，「絕對不要傳這種照片給對方，因為你不知道對方是不是會散播出去」、「如果不傳就感情變差的話，這種男友趕快丟掉」、「不用，傳正常照片就好，他要看擦邊影片自己去找啊，不要管」、「不要傳！請愛惜自己，你可以傳你的日常生活照給他就好」、「請堅決不拍色色照，就算他沒分享，也有可能出現資安問題被盜」、「外流就這樣來的」。

還有網友回應，「不要，等下拿給他旁邊的弟兄看」、「他可能要了想要自己用，結果旁邊兄弟看到，大家一起分享你也不知道欸」、「在軍營裡用手機的時候，大家都在同一個空間，不要說你男友給別人看，有的人走過去就會看到，而且一群男生很容易起鬨，我是不推薦啦」。