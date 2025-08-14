　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友出國「拒絕一起買機票」　妹子愣了！網曝原因：當然分開買

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲男友堅持機票各買各的，讓原PO直呼很見外。（示意圖／桃機提供）

網搜小組／劉維榛報導

「我是覺得有點見外！」一名妹子透露，首度與男友出國，本想由一人統一訂票再分帳，卻被男友婉拒，堅持各自訂各自的票，理由是刷卡方便、不用轉帳，到時再一起劃位就好，讓她感到有些失落。文章引發討論，網友直呼「不小心出國前分手了怎麼辦」、「看誰的卡回饋高，就誰刷」。

一名女網友透露，第一次和男友出國，本以為情侶就像朋友們出遊一樣，由一人先訂好機票與住宿，再事後分帳。但男友卻堅持各自訂各自的票，理由是刷卡方便，不用另外轉帳，也免去幫對方填資料的麻煩，還能各自掌握行程細節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，原PO身上剛好帶有現金，若男友一起幫訂機票，她能馬上給錢，然而男友婉拒後，解釋他跟前任女友也都是各自訂票，反正之後一起在機場劃位就好。聞言，原PO心情感到十分失落，雖能理解男友的想法，但覺得這樣很「見外」，因此好奇大家怎麼看這件事呢？

文章曝光後，引發兩派討論，「刷自己的信用卡才會有信用卡贈送的保險不是嗎？這樣不是多一層保障嗎」、「和家人、朋友、男友出門的經驗，全都是各買各的，原因和你男友說的一樣，自己的資料自己填比較不會出錯，而且也有信用卡的回饋和保險問題」、「當然是分開買啊，不然不小心出國前分手了怎麼辦」、「和男友都是各買各的耶，信用卡有額外保險和回饋不用白不用，一起買到時候有人臨時不能去，退票很麻煩」、「各買各的，只有住宿會是一個人先刷」、「跟男友出國三次，都是各開電腦各自刷自己卡買自己的，但因為同時一起買，就一起劃位坐一起」。

另一派網友直言，「我都一起買好，報到+劃位都很方便」、「原來大部分都各自喔...我以為都是一起買居多」、「原來大家都各自買嗎？我跟男友出國都是男友刷機票、我刷住宿票券，然後再額外保旅平險」、「看誰的卡回饋高，就誰刷」、「震驚！我從以前到現在，跟朋友出國超過5次、跟男友出國超過10次，都是我先刷卡，大家再轉帳給我」。

留言串中，一名女苦主分享一起買機票的傻眼經歷，「遇過一起買機票，結果快速通關只填他自己的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大牙2原因喊「不婚不生」　阿廖師1句話打動她
盧秀燕赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量
林智勝願望成真！　張惠妹大巨蛋引退賽開唱
反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」
大牙宣布離婚！　「27天前發文」藏端倪
捅斷水果刀！逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺殺人
大牙520才曬照放閃「慶5年木婚」！　不到3個月宣布離婚
快訊／大牙發聲「離婚跟陳建州無關」　分開主因曝光！
快訊／愛雅無預警證實懷孕！　認「悲喜交加」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

薛家場附近路基缺口　中橫限重3.5公噸以下車輛通行

男友出國「拒絕一起買機票」　妹子愣了！網曝原因：當然分開買

台鐵列車長「徒手抓老鷹」畫面曝　區間車遭野鳥闖入害延誤

太離譜！花蓮某護理之家驚爆全裸直播　看護拍阿公洗澡引眾怒

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

脫單指數飆破500%！2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

北農連四波平穩價格蔬菜登場　颱風季照樣安心買！

今年已11個颱風生成　氣象署估：「正常年」僅盛行至9月

這種水千萬別喝！醫警告「超毒」：會讓你中風、不孕

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

薛家場附近路基缺口　中橫限重3.5公噸以下車輛通行

男友出國「拒絕一起買機票」　妹子愣了！網曝原因：當然分開買

台鐵列車長「徒手抓老鷹」畫面曝　區間車遭野鳥闖入害延誤

太離譜！花蓮某護理之家驚爆全裸直播　看護拍阿公洗澡引眾怒

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

脫單指數飆破500%！2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

北農連四波平穩價格蔬菜登場　颱風季照樣安心買！

今年已11個颱風生成　氣象署估：「正常年」僅盛行至9月

這種水千萬別喝！醫警告「超毒」：會讓你中風、不孕

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

金曲男星隔10年癌症復發！　緊急手術留「8公分疤」露面吐近況

楊柳颱風最後1萬戶停電　經濟部：今可全部修復

玉里金針花正美！加碼周邊美食、景點住宿攻略　再泡星空秘湯

ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員親自出庭」　最快10月底宣判結果

吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

【當心踩雷】擅闖禁地+開閃光燈拍照！　男遊客惹怒大象遭追殺踩傷

生活熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

台女跟團遊日遭撞亡　業者回應

士林夜市滿血復活！驚人改動觀光客看呆

消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

離譜台南私廚！　14萬月子餐「一天一頓」用邊角料敷衍

更多熱門

相關新聞

「5天獨旅推哪1國？」一票人超愛：去20次玩不完

「5天獨旅推哪1國？」一票人超愛：去20次玩不完

一名女網友透露，最近工作告一段落，加上有很多假，想臨時出國獨旅放鬆5天，由於東京、首爾與香港都去過了，怕重複去會玩膩，因此原PO求問過來人建議。文章曝光後，有人推薦新加坡但玩3天就很夠了；多數人仍直呼，日本可以玩其他城市，「值得去20次玩不同的城市」、「近郊也很多地方可以去」。

郭智輝談核三「敦親睦鄰費」惹議　周春米開轟

郭智輝談核三「敦親睦鄰費」惹議　周春米開轟

徵旅伴「會不會一夜情」全場吵翻！過來人：啪完變砲友

徵旅伴「會不會一夜情」全場吵翻！過來人：啪完變砲友

住家裡的男生「絕不交往」　妹子曝約會慘況

住家裡的男生「絕不交往」　妹子曝約會慘況

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」慘死

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」慘死

關鍵字：

情侶出國買機票劃位男友保險回饋

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面