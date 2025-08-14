男友出國「拒絕一起買機票」　妹子愣了！網曝原因：當然分開買

▲男友堅持機票各買各的，讓原PO直呼很見外。（示意圖／桃機提供）



網搜小組／劉維榛報導

「我是覺得有點見外！」一名妹子透露，首度與男友出國，本想由一人統一訂票再分帳，卻被男友婉拒，堅持各自訂各自的票，理由是刷卡方便、不用轉帳，到時再一起劃位就好，讓她感到有些失落。文章引發討論，網友直呼「不小心出國前分手了怎麼辦」、「看誰的卡回饋高，就誰刷」。

一名女網友透露，第一次和男友出國，本以為情侶就像朋友們出遊一樣，由一人先訂好機票與住宿，再事後分帳。但男友卻堅持各自訂各自的票，理由是刷卡方便，不用另外轉帳，也免去幫對方填資料的麻煩，還能各自掌握行程細節。

事實上，原PO身上剛好帶有現金，若男友一起幫訂機票，她能馬上給錢，然而男友婉拒後，解釋他跟前任女友也都是各自訂票，反正之後一起在機場劃位就好。聞言，原PO心情感到十分失落，雖能理解男友的想法，但覺得這樣很「見外」，因此好奇大家怎麼看這件事呢？

文章曝光後，引發兩派討論，「刷自己的信用卡才會有信用卡贈送的保險不是嗎？這樣不是多一層保障嗎」、「和家人、朋友、男友出門的經驗，全都是各買各的，原因和你男友說的一樣，自己的資料自己填比較不會出錯，而且也有信用卡的回饋和保險問題」、「當然是分開買啊，不然不小心出國前分手了怎麼辦」、「和男友都是各買各的耶，信用卡有額外保險和回饋不用白不用，一起買到時候有人臨時不能去，退票很麻煩」、「各買各的，只有住宿會是一個人先刷」、「跟男友出國三次，都是各開電腦各自刷自己卡買自己的，但因為同時一起買，就一起劃位坐一起」。

另一派網友直言，「我都一起買好，報到+劃位都很方便」、「原來大部分都各自喔...我以為都是一起買居多」、「原來大家都各自買嗎？我跟男友出國都是男友刷機票、我刷住宿票券，然後再額外保旅平險」、「看誰的卡回饋高，就誰刷」、「震驚！我從以前到現在，跟朋友出國超過5次、跟男友出國超過10次，都是我先刷卡，大家再轉帳給我」。

留言串中，一名女苦主分享一起買機票的傻眼經歷，「遇過一起買機票，結果快速通關只填他自己的」。