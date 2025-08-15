　
國光8月底停開高雄墾丁6條路線　南部7車站恐撤站

▲▼國光客運,國道客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運已向公路局申請14條虧損路線停開。（示意資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

國光客運面臨虧損，擬申請停駛14長期虧損路線，公路局協調高雄到墾丁6條路線先強制整併。國光客運證實，該6條路線8月31日起將停開，由其他業者代駛；其他8條包括北高、北南、北屏等國道客運路線停開仍與公路局協商中，一旦定案，南部有7個車站將撤站。

客運業經營陷困境，加上受到高鐵和台鐵夾擊，過往的國道黃金路線如今成蚊子路線，一班車旅客時常不到10人，離峰甚至連5個人都沒有，國光客運因長途路線長期面臨虧損，加上仍欠銀行團20多億元，財務壓力近日浮上檯面，半年內因資金調度問題2度延遲發薪，在銀行團建議開源節流下，日前也向公路局申請停駛14條虧損路線。

其中高雄、屏東到墾丁6條路線包括9117、9127、9188、9189、1773與1780等，公路局要求優先強制整併。國光客運證實，公路局近日已核定高雄墾丁6條一般公路客運路線整併日期，國光客運將行駛至8月30日，8月31日起由其他客運業者代駛，降低對旅客影響，疏運不中斷。

此外，近日也傳出國光客運因規劃南部路線停駛，已向南部部分場站預告，最快9月上旬左右可能不續租將撤站，包括屏東站、九如站、高雄站、楠梓站、中正站、台南站、永康站等。

國光客運高層表示，14條申請停駛路線中，6條高雄、屏東到墾丁確定8月31日起國光將停開，剩下8條國道客運路線包括台北到台南、台北到高雄、台北到屏東、台中到高雄、台中到台南，台中到屏東、桃園到高雄、中壢到高雄等，國光停止營運日期仍與公路局協商中，公路局正協調其他業者代駛，但根據國光客運與車站場站租約規定，不續租需要提早1到2個月預告，因此才會預告9月上旬可能撤站。

國光客運高層強調，南部7個車站實際真正撤站日期，仍要等公路局協商並找到其他業者代駛，且公路局核定日期後，才會依照公路局核定內容正式公告和實施。

國光客運高層指出，未來14條路線不跑後，對國光客運減少虧損將有很大的幫助，且有其他客運業者代駛，對旅客不會有影響。

除南部7車站可能面臨撤站外，國光客運也公告，中壢民族站因租約到期，9月1日起中壢民族站不提供售票服務，購票旅客可到國光客運據點、三大超商或網路購票，發車前告知中壢站保留座位。

國光客運表示，因中壢民族站剛好租約到期，加上旅客也不多，因此不續租店面，還是有站牌，該站仍可乘車。

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

