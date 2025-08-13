14處公路預警性封閉　公路局籲非必要勿上山

▲台20臨105線梅山口至向陽路段，實施預警性封閉。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

中颱「楊柳」強度已達巔峰，預估今天(13日)中午前後從台東登陸，公路局也宣布14處公路路段預警性封閉，包括台9線南迴公路、台20線南橫公路等。

由於楊柳颱風威脅加劇，公路局宣布14處省公路昨深夜和今天上午起預警性封閉，公路局也呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，用路人如非必要請勿進入山區道路。

公路局提醒路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

14處預警性封閉路段如下：

1.台東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600(金崙大橋)已於8月12日22時實施預警性封閉，並改行金崙市區道路，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2.高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃路段) ，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.高雄市桃源區台20線79K~89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6.台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7.台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)已於8月13日07時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8.台東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100(北源路段)已於8月12日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

▲台29線三明火路段受楊柳颱風影響，實施預警性封閉。（圖／公路局提供）

9.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

10.高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100(中興至大津路段)，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

11.高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K(民生橋) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

12.高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4k+800(三明火路段)，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

13.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

14.高雄市杉林區台29線47K+100~47K+500(新厝路段) 已於8月13日12時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。