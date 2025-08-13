　
    • 　
>
生活 生活焦點

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

▲▼高鐵列車,板橋站。（圖／記者李姿慧攝）

▲楊柳颱風出海，高鐵明天正常行駛。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風出海，台灣高鐵宣布，明（14）日全線正常營運，將依照時刻表發車，不過若部分路段風速和雨量過大，將採行車速限行駛。

台灣高鐵表示，依據最新氣象資訊研判，決定明日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。惟颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間。

高鐵公司也說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵也提醒，因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。

此外，今高鐵新竹路段發生大型塑膠袋纏繞電車線事件，影響列車誤點，高鐵公司表示，颱風期間部分地區可能出現較大風雨，呼籲鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定易飄落物，如大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，該等物品若遭強風吹入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，不僅嚴重影響行車安全，更有觸法之虞。
 

08/12 全台詐欺最新數據

