公路局砸4千萬培訓「電動大客車維修師資」　僅4人完訓且全離職

記者李姿慧／台北報導

政府推動2030年客運公車全面電動化，為培訓電動大客車維修人力，公路局辦理維修師資課程，審計部報告揭露，公路局砸逾4千萬培訓，相關課程受訓講師離調率不但超過4成，且僅7%完成所有培訓課程，還都全離職和調職，未能建立穩定內部師資量能，要求改善。

目前全台電動大客車已逾2千輛，由於目前電動大客車故障大多將由原廠維修，因維修技術未下放，客運業者的維修人員不熟悉，僅能針對電動大客車進行簡易保養，故障維修仍得等原廠排修，常常有業者一等就是一周才能修好。

為協助國內市區客運業者培育後勤維修人力，公路局109年啟動「電動大客車保養及維修人力培訓計畫」，後續更辦理「推動電動大客車保養維修技術人力轉型計畫」，強化電動大客車保養維修技術之師資與人力供應，截至113年底止，累計編列預算4,732萬餘元。

不過審計部最新報告指出，公路人員訓練所辦理電動大客車保養及維修人力培訓計畫，未明確律定內部合格師資應完成之課程，且受訓講師離調率逾4成，未能建立穩定內部師資量能，要求改善。

審計部報告顯示，公路局公路人員訓練所先於109及110年度完成內部師資量能培育，共開設「高壓電作業安全」、「電動車機電整合（初級）」、「三電核心課程」及「電動車機電整合（中級）」等4個班別課程，2年間參訓人數計56人，截至113年底止，其中23人已離職、調職或退休，比例高達41.07％，僅33人仍於該所任職。

不僅培訓維修講師離職率高，審計部指出，根據規定，授課講師資格須有完整研習，但109年及110年間參訓的56人，僅4人完成所有培訓課程，且均已離職或調職，其餘52人僅修習部分課程，尚未能接受完整培訓，顯示該項內部師資培訓計畫無法有效培育訓練，並留任合格師資，已要求交通部改善，完備師資標準、培育完整性，並建立留任機制。

根據公路局統計，截至去年底參訓流失的23人中，離職的有2人、調職16人、退休5人。公路局表示，參加培訓者仍有33人任職公訓所，尚能滿足公路人員訓練所辦理「電動大客車保養及維修人力培訓計畫」師資需求。

公路局指出，公路局公路人員訓練所將針對編制內公務人員進用，以具汽車專業技術之汽車或機械職系為優先，並持續對新進人員培育為儲備師資，另透過與各大學相關系所策略聯盟，官學合作師資交流，及加強產官合作，邀請電動大客車製造產業界實務師資參與教學，充實教學師資。

針對於公路人員訓練所約聘講師員額受限部分，公路局表示，將積極爭取不受限總編制員額5％限制，以穩定師資來源及教學品質。