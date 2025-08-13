　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台預警封閉路段增至19處　中橫公路榮興段土石坍方

▲▼楊柳帶來強風豪雨，花64線瑞港公路已全線預警性封閉。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲楊柳颱風帶來強風豪雨，部分公路預警性封閉。（示意圖／鳳林警分局提供）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風威脅加劇，公路局宣布，全台預警性封閉路段增加至19處，包括台8線中橫公路、台9線南迴公路、台18線阿里山公路、20線南橫公路，另有1處道路已發生災阻，南投縣仁愛鄉台8線中橫公路榮興路段邊坡土石坍方，目前持續有落石，道路阻斷。

根據公路局統計，截至今天下午2時，已有19處公路預警性封閉，另外1處發生災害中斷，南投縣仁愛鄉台8線94K+500榮興路段，邊坡發生土石坍方，現場持續降雨且有落石，公路局預計待雨勢趨緩後立即進場搶災。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

相關道路通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段：19處

1.嘉義縣中埔鄉台3線295K~336K(沄水到大埔路段)預計於8月13日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
2.台中市和平區台8線85K~110K(梨山至大禹嶺路段) 已於8月13日14時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
3.台東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600(金崙大橋)已於8月12日22時實施預警性封閉，並改行金崙市區道路，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
4.嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500(觸口至福山路段)預計於8月13日19時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
5.嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500~88K(福山至阿里山路段)預計於今8月13日17時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
6.台南市南化區台20線47K至52K(南化至玉山路段)預計於今8月13日20時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
7.高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
8.高雄市桃源區台20線79K~89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
9.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
10.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

▲▼楊柳帶來強風豪雨，花64線瑞港公路已全線預警性封閉。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲楊柳颱風帶來強風豪雨，部分公路預警性封閉。（示意圖／鳳林警分局提供）

11.台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
12.台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)已於8月13日07時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
13.花蓮縣富里鄉台23線7K~16K+840(豐南至台東縣界路段)已於8月13日10時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
14.台東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100(北源路段)已於8月12日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
15.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
16.高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100(中興至大津路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
17.高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K(民生橋)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
18.高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4K+800(三明火路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
19.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

二、道路災阻1處

1.南投縣仁愛鄉台8線94K+500(榮興路段)邊坡土石坍方，現場持續降雨落石，待雨勢趨緩後立即進場搶災。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為
4姊妹全賣妓女戶！她聲請免除扶養91歲酗酒父　法官不准理由曝
楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人
楊柳颱風狂襲　「5猴衝海邊觀浪」
楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警
颱風掀巨浪！海洋音樂季舞台遭吞沒
快訊／狂風猛灌高雄！又有路樹倒塌　女騎士被砸中
LIVE／楊柳登陸「南高屏國家警報響」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊柳飆速中！粉專示警「北北基下班時段風最猛」：大家自求多福

放颱風假！群組被tag「全台只有你們沒來」　他反擊1句主管閉嘴了

日常小零食幫「凍齡」？花生被譽為「新抗老食物」但去早餐店點它沒用！

楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人

中颱楊柳襲台！小三通金廈明12時前停航　金泉明全日停航

台灣「1私校」全球排名狠甩清大成大！畢業生起薪近7萬

今日最CHILL！台東金崙大橋封閉　台灣獼猴1家4口悠閒觀浪

全台預警封閉路段增至19處　中橫公路榮興段土石坍方

楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警

被關過才懂！？網分享3「監獄美食」　大賣場食材這樣吃才夠味

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

楊柳飆速中！粉專示警「北北基下班時段風最猛」：大家自求多福

放颱風假！群組被tag「全台只有你們沒來」　他反擊1句主管閉嘴了

日常小零食幫「凍齡」？花生被譽為「新抗老食物」但去早餐店點它沒用！

楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人

中颱楊柳襲台！小三通金廈明12時前停航　金泉明全日停航

台灣「1私校」全球排名狠甩清大成大！畢業生起薪近7萬

今日最CHILL！台東金崙大橋封閉　台灣獼猴1家4口悠閒觀浪

全台預警封閉路段增至19處　中橫公路榮興段土石坍方

楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警

被關過才懂！？網分享3「監獄美食」　大賣場食材這樣吃才夠味

渣打集團進行永續調查　逾8成台灣高資產族群對永續投資、轉型投資感興趣

放颱風假！群組被tag「全台只有你們沒來」　他反擊1句主管閉嘴了

趕在美俄峰會前！　歐洲領導人、澤倫斯基今「與川普視訊會談」

李多慧進軍影壇拍鬼片「和徐若瑄演母女」！　語出驚人：想跟鬼聊天

高雄95歲長者困孤島10天！背他翻山涉溪5公里脫困　救援暖照曝光

才剛唱完高雄巨蛋　蘇打綠無預警「宣布台中開唱」交棒喜訊

對球隊極度失望　義大利門神多納魯馬宣布將離開巴黎聖日耳曼

快訊／敲定訪日行程　南韓：李在明訪美前「趕場」會晤石破茂！

散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為聖女

486先生坦承年營收十幾億　被羞辱到很不堪「沒有半分僥倖」

【狗園煉獄】新竹10多隻狗餓成白骨！現場飄屍臭

生活熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

更多熱門

相關新聞

楊柳颳來玻璃　台東女踩上血流滿地

楊柳颳來玻璃　台東女踩上血流滿地

中颱楊柳於今(13)日下午1時許從台東登陸，上午台東就測得陣風10級，造成嚴重災情，多處路樹倒塌，有民眾家中冷氣旁被強風吹出一個洞，只能先用曬衣桿頂住紙板，避免風雨灌入，有民眾走在路上時未注意地上有被風刮來的玻璃，一腳踩中後血流滿地，同行友人隨即報警。

楊柳觸陸台東掀巨浪　金崙海洋音樂季舞台遭吞沒

楊柳觸陸台東掀巨浪　金崙海洋音樂季舞台遭吞沒

即／高雄又有路樹倒塌　1女騎士衰被砸中

即／高雄又有路樹倒塌　1女騎士衰被砸中

快訊／異物纏繞電車線　高鐵南港＝台中列車延誤

快訊／異物纏繞電車線　高鐵南港＝台中列車延誤

高雄鼓山電桿突爆閃火花！紅綠燈「跳針式狂閃」

高雄鼓山電桿突爆閃火花！紅綠燈「跳針式狂閃」

關鍵字：

颱風楊柳公路局預警性封閉公路土石坍方中橫南橫南迴阿里山公路

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面