全台預警封閉路段增至19處　中橫公路榮興段土石坍方

▲楊柳颱風帶來強風豪雨，部分公路預警性封閉。（示意圖／鳳林警分局提供）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風威脅加劇，公路局宣布，全台預警性封閉路段增加至19處，包括台8線中橫公路、台9線南迴公路、台18線阿里山公路、20線南橫公路，另有1處道路已發生災阻，南投縣仁愛鄉台8線中橫公路榮興路段邊坡土石坍方，目前持續有落石，道路阻斷。

根據公路局統計，截至今天下午2時，已有19處公路預警性封閉，另外1處發生災害中斷，南投縣仁愛鄉台8線94K+500榮興路段，邊坡發生土石坍方，現場持續降雨且有落石，公路局預計待雨勢趨緩後立即進場搶災。

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

相關道路通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段：19處

1.嘉義縣中埔鄉台3線295K~336K(沄水到大埔路段)預計於8月13日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2.台中市和平區台8線85K~110K(梨山至大禹嶺路段) 已於8月13日14時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.台東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600(金崙大橋)已於8月12日22時實施預警性封閉，並改行金崙市區道路，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4.嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500(觸口至福山路段)預計於8月13日19時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5.嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500~88K(福山至阿里山路段)預計於今8月13日17時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6.台南市南化區台20線47K至52K(南化至玉山路段)預計於今8月13日20時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7.高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8.高雄市桃源區台20線79K~89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

9.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

10.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

11.台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

12.台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)已於8月13日07時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

13.花蓮縣富里鄉台23線7K~16K+840(豐南至台東縣界路段)已於8月13日10時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

14.台東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100(北源路段)已於8月12日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

15.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

16.高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100(中興至大津路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

17.高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K(民生橋)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

18.高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4K+800(三明火路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

19.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

二、道路災阻1處

1.南投縣仁愛鄉台8線94K+500(榮興路段)邊坡土石坍方，現場持續降雨落石，待雨勢趨緩後立即進場搶災。