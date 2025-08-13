台鐵擴大停駛　午夜前「台東線、南迴線」各列車全面停開　

▲因應颱風，台鐵調整列車行駛計畫。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風登陸，預計今天(13日)傍晚出海，台鐵公布晚間列車運行計畫，原本停駛至晚間6時的台東線、南迴線各級列車擴大至午夜前全面停駛；西部幹線部分，南下對號列車彰化=潮州=枋寮停駛、北上對號列車潮州到彰化間停駛。明日列車行駛計畫預計今天晚間9時發布。

楊柳颱風陸上警報發布，颱風中心預計今天傍晚出海，台鐵公司也公布今天午夜12時前列車行駛計畫，其中西部幹線基隆=潮州=枋寮部分，對號列車基隆=彰化間正常行駛，另外，下行對號列車自晚間6時、145次列車起，對號列車僅行駛至彰化；彰化=潮州=枋寮各次列車停駛；385次全區間停駛；137次行駛至台中；177次全區間行駛；477次花蓮=員林行駛；283次花蓮=斗六行駛。

西部幹線上行列車對號列車，自晚間6時、150次列車起，潮州至彰化停駛；彰化=基隆正常行駛；372、324、386次全區間停駛；554次彰化=花蓮行駛；136次台中=南港行駛。

西部區間車方面，基隆=彰化間正常行駛，彰化=嘉義間視風雨狀況調整；嘉義=枋寮間下午3時起(上行3328次、下行3221次起)停駛。

東部幹線運行部分，北迴線、宜蘭線花蓮=樹林各級列車正常行駛，台東線台東=花蓮各級列車停駛。南迴線新左營=台東各級列車也全面停駛。

支線部分，沙崙線自3731次、3734次起停駛；平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。