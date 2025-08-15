遭諷從反核轉變成擁核　黃國昌：錯誤的能源政策讓台灣付出慘痛代價

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

核三延役公投將於8月23日登場，然而，民眾黨主席黃國昌的立場從過去的反核轉變成擁核，遭不少人質疑甚至嘲諷「髮夾彎」，對此，黃國昌今（15日）受訪時表示，民進黨過去錯誤的能源政策，讓台灣人民付出慘痛的代價，國人已經沒有時間再蹉跎，更不應該故步自封、抱殘守缺。

黃國昌表示，過去這段時間，非常多繼續反核的朋友，所提出的意見他都虛心地聆聽，也相信這些朋友都是為了台灣好，為了這塊土地好，這也是為什麼到目前為止，對民眾黨而言，面對這些反核的朋友，不會選擇惡意相向，因為民眾黨知道大家都是為了台灣好。

不過，黃國昌強調，任何政治人物在民意前，都必須要學會謙卑，任何政治人物都必須要學會虛心的聆聽人民的意志，特別是當台灣面臨到淨零碳排的國際趨勢，面臨到AI產業發展的需求，看到了民進黨過去錯誤的能源政策，讓台灣人民付出慘痛的代價，國人已經沒有時間再蹉跎了，更不應該故步自封、抱殘守缺。

之所以發起核三延役公投，黃國昌指出，是為了把這一個重要的議題，再次交給台灣人民決定，讓賴清德政府能夠聽得進民意，讓重要的政策議題由台灣人民來做主，而不是由民進黨來做主，更不是賴清德說了算，他相信這應該是全體台灣人民最大的公約數。

黃國昌承諾，會繼續不厭其煩地跟所有關心這個議題的台灣人民報告，為什麼民眾黨認為台灣不能夠完全依靠民進黨錯誤的能源政策？為什麼應該虛心的聆聽，包括美國，以及基於防衛國家安全而對台灣提出的勸告？因為我們在追求的，不是任何個人或是政黨的利益，而是台灣整體的國家利益。