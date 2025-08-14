　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌再提「藍白合」　最大目標是2028讓賴清德下台

▲▼黃國昌13日上午結束第4場「核三延役公投」電視意見發表會接受媒體聯訪。（圖／民眾黨提供）

▲黃國昌表示，民眾黨將跟所有在野勢力合作，包括最大在野黨國民黨，目標是2028拉下賴清德。（圖／民眾黨）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨14日晚間在高雄市黨部舉辦重啟核三公投說明會，民眾黨主席黃國昌特別南下與國民黨主席朱立倫合體宣講，雙雙痛批總統賴清德稱「核三議題不能公投」的說法是「雙標」。黃國昌表示，現在最重要的目標是2028年讓賴清德下台，為了這個目標，民眾黨將本著最大誠意跟善意來跟最大在野黨合作，一同拉下賴清德。

黃國昌表示，民進黨過去執政8年，能源政策一蹋糊塗，慘痛代價都是由台灣人民承擔，過去已經補貼了台電3000億，台灣人也在短短4年內已忍受了3次漲價，如今已忍無可忍，沒想到民進黨政府完全沒有任何檢討，總統賴清德甚至在中常會說「核三重啟是安全議題，不能拿來公投」。

黃國昌批評，「民進黨不是公投民主起家的嗎？當初作為民進黨的第一個公投題目不就是核四嗎？怎麼過去民進黨可以拿核四來公投？現在其他在野黨拿核三延役來公投，民進黨突然說這不是一個可以公民投票的事，再度顯現『綠能你不能』，徹底的雙標，更嚴重背棄民進黨過去『人民做主』的理念。」

黃國昌重申，眼下最重要的目標就是2028讓賴清德下台，在實現這個目標的過程中，為回應社會期待，從2026年起到2028年，民眾黨會本於最大誠意跟善意跟所有在野勢力來合作，當然目前最大的在野黨是國民黨，「我們也會展現最大誠意跟善意，在2028年拉下賴清德，以及為2026年贏得地方大選進行必要的協調跟溝通。」

黃國昌呼籲，他相信所有台灣人民團結起來給民進黨教訓、給賴清德教訓，已經是社會最大共識，「那也利用這個機會拜託大家8月23日一定要出來投票，核三延役投同意，為台灣爭口氣！」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
FIBA發迷因圖嘲諷中華男籃　聲明稱「只是幽默」
川普見普丁談俄烏停戰　白宮透露「雙普會」時間表
胡瓜日本工作直奔棒球場　遭球迷趕出去原因曝
快訊／中共發航行警告！黃海南部連9天實彈射擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

核電廠花300億「延役20年」划算嗎？　前核二工程師忍不住全說了

政院嗆蔣萬安有失格調　北市：誰錯判關稅談判還「快樂在一起」

黃國昌再提「藍白合」　最大目標是2028讓賴清德下台

李彥秀轟普發現金竟要準備7個月　行政院駁：建議到官網瞭解條文

被諷「別只想快樂在一起」　行政院轟蔣萬安：戲謔式發言有失格調

狼校長性侵10女童重判15年　南投縣府稱包庇人員「情節輕微」未懲處

內政部公布全台1091處海嘯避難場所　9月還有首次海嘯救災演練

「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

關稅+20%還去參加快樂晚宴　藍營女神批郭智輝失職：立刻下台

823續戰　台中綠營祭3招助罷團：分進合擊丶並肩同行

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

核電廠花300億「延役20年」划算嗎？　前核二工程師忍不住全說了

政院嗆蔣萬安有失格調　北市：誰錯判關稅談判還「快樂在一起」

黃國昌再提「藍白合」　最大目標是2028讓賴清德下台

李彥秀轟普發現金竟要準備7個月　行政院駁：建議到官網瞭解條文

被諷「別只想快樂在一起」　行政院轟蔣萬安：戲謔式發言有失格調

狼校長性侵10女童重判15年　南投縣府稱包庇人員「情節輕微」未懲處

內政部公布全台1091處海嘯避難場所　9月還有首次海嘯救災演練

「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

關稅+20%還去參加快樂晚宴　藍營女神批郭智輝失職：立刻下台

823續戰　台中綠營祭3招助罷團：分進合擊丶並肩同行

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」　羞曝：每次都得忍住！

便祕一族快看！多吃「5種食物」讓你排便自由

世界人形機器人運動會開幕　踢足球「仆街」全場笑翻

核電廠花300億「延役20年」划算嗎？　前核二工程師忍不住全說了

寶格麗超巨碧璽坐鎮氣勢非凡　古幣錶藏世上最小圓型機械機芯

JINS為歧視影片再次道歉止血　唐氏基金會：盼一起推動友善公益

川普見普丁談俄烏停戰　白宮透露「雙普會」時間表

香蕉哥哥驚喜同框蘋果姐姐！　粉絲陷回憶殺哭了：時代的眼淚

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

【黃金獵犬挑玩具2選1】認真模式選好咬著去結帳超可愛XD

政治熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些　轟：不接受大惡罷全民買單

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

王義川掀綠內戰　范琪斐：好像容不下反省聲音

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

普發1萬有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過修正案

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選

普發1萬懶人包／昔違憲天人交戰、今稱反映民意　卓榮泰大轉彎

更多熱門

相關新聞

黃國昌高分貝轟林明昕傲慢　讓外交官擦屁股

黃國昌高分貝轟林明昕傲慢　讓外交官擦屁股

南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）先前邀請我國行政院政委林明昕會談，原本已準備好點心和交換禮物，豈料卻在前一天遭台灣單方面取消，導致她心生不滿透過臉書發文，痛批台灣外交官「無禮傲慢」。事件發酵後，她13日下午發文，讚賞我駐韓代表丘高偉親自登門道歉的舉動。民眾黨立委黃國昌今（14日）質詢時怒轟，外交部同仁很辛苦他都知道，台灣傲慢無禮政客跑去韓國撒野，讓職業外交官擦屁股，外交部次長陳明祺則回應，會盡力維持友誼，珍惜得來不易的外交關係，每件事情盡120分努力。

賴清德表態核三延役投不同意　黃國昌批邏輯錯亂：不是賴說了就算

賴清德表態核三延役投不同意　黃國昌批邏輯錯亂：不是賴說了就算

怕擋李進勇才不讓黃國昌會前受訪？　中選會：沒規定時間

怕擋李進勇才不讓黃國昌會前受訪？　中選會：沒規定時間

黃國昌核三公投辯論狂嗆賴清德　綠提數據：核電不應訴諸散布謠言

黃國昌核三公投辯論狂嗆賴清德　綠提數據：核電不應訴諸散布謠言

迎戰2026地方選舉　民眾黨選舉決策9委員名單公布

迎戰2026地方選舉　民眾黨選舉決策9委員名單公布

關鍵字：

黃國昌藍白合

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

快訊／許瑋甯生了！曬照曝喜訊「一家三口」寶寶小腿萌翻

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面