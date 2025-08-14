黃國昌再提「藍白合」　最大目標是2028讓賴清德下台

▲黃國昌表示，民眾黨將跟所有在野勢力合作，包括最大在野黨國民黨，目標是2028拉下賴清德。（圖／民眾黨）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨14日晚間在高雄市黨部舉辦重啟核三公投說明會，民眾黨主席黃國昌特別南下與國民黨主席朱立倫合體宣講，雙雙痛批總統賴清德稱「核三議題不能公投」的說法是「雙標」。黃國昌表示，現在最重要的目標是2028年讓賴清德下台，為了這個目標，民眾黨將本著最大誠意跟善意來跟最大在野黨合作，一同拉下賴清德。

黃國昌表示，民進黨過去執政8年，能源政策一蹋糊塗，慘痛代價都是由台灣人民承擔，過去已經補貼了台電3000億，台灣人也在短短4年內已忍受了3次漲價，如今已忍無可忍，沒想到民進黨政府完全沒有任何檢討，總統賴清德甚至在中常會說「核三重啟是安全議題，不能拿來公投」。

黃國昌批評，「民進黨不是公投民主起家的嗎？當初作為民進黨的第一個公投題目不就是核四嗎？怎麼過去民進黨可以拿核四來公投？現在其他在野黨拿核三延役來公投，民進黨突然說這不是一個可以公民投票的事，再度顯現『綠能你不能』，徹底的雙標，更嚴重背棄民進黨過去『人民做主』的理念。」

黃國昌重申，眼下最重要的目標就是2028讓賴清德下台，在實現這個目標的過程中，為回應社會期待，從2026年起到2028年，民眾黨會本於最大誠意跟善意跟所有在野勢力來合作，當然目前最大的在野黨是國民黨，「我們也會展現最大誠意跟善意，在2028年拉下賴清德，以及為2026年贏得地方大選進行必要的協調跟溝通。」

黃國昌呼籲，他相信所有台灣人民團結起來給民進黨教訓、給賴清德教訓，已經是社會最大共識，「那也利用這個機會拜託大家8月23日一定要出來投票，核三延役投同意，為台灣爭口氣！」