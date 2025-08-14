　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核電廠花300億「延役20年」划算嗎？　前核二工程師忍不住全說了

▲▼台電,核三廠。（圖／台電提供）

▲核三延役話題近期掀起正反論戰。（資料照／台電提供）

記者柯沛辰／綜合報導

823核三延役議題延燒，引發正反兩派論戰。核二廠退役的核廢處理工程師王義龍忍不住發文表示，那些低階核廢料經過200、300年就會衰減到低天然放射性，而且各核電廠僅需花費約300億的延役費用，就可再發電至少20年，總發電量增12％，不製造空污，每度電約1.5元，試問還有比這更划算的嗎？

王義龍曾在核二廠從事固體、液體、氣體、除污長達30年，是專職核廢棄物處理工作的工程師，目前已經退休。他表示，看到大家討論「有關核廢料的處理問題，實在忍不住想留言」，因此分享了一系列的科普知識，在Threads上瘋傳。

王義龍表示，大家提到的那些核廢料，只是一些過濾樹脂、防護衣物、塑膠袋、廢鐵、水泥砂石，這些低階核垃圾經處理固化裝桶，正以約每5.27年就會降低一半放射性（主要為活化產物核種鈷60）的速率自然衰減，「廢料桶只是靜靜放在幾個足球場大小的壕溝裡，又不會出來害人，也不影響週遭環境，大約經過二、三百年後就會衰減到如同陽明山地熱谷泥土般的低天然放射性。」

王義龍指出，台灣六、七十年代的環保意識不強，所產生的低階核廢料佔很大部份，而八十年代後因環保意識抬頭，加上核後端減容中心（焚化爐及超高壓壓縮機）的啟用，每年所產生的低階核廢料桶不到早期的三分之一。

王義龍說，請大家眼見為憑，蘭嶼貯存了近十萬桶的低階核廢料桶，「蘭嶼的建設與觀光是否愈來愈發達？便利商店是否愈開愈多？還是在地人都生病了？變成沒人敢去的鬼島？」、「核能發電四十幾年了，除了我們享受了幾十年的低電價，促進了傲人的經濟發展外，有誰因核能發電死掉？生病？」

至於放射性超高的核用過燃料捧，可以暫存於中期貯存場，因為核一內已蓋好，還不到一個足球場大小，若哪天石化原料用光，核融合又還不成氣候時，「大家可能搶著要，因為那裡面還潛藏著巨大能量，90％的鈾238可源源不斷轉換為鈽239，可提供全人類發電至少數百年。」

王義龍表示，目前全球用過核燃料棒的中期貯存場（乾式）約150座，法國早有技術提煉用於快滋生式反應爐，只是放射性太高，處理費用不斐，又怕容易核子擴散暫，因此不流行，但急什麼呢？燃料棒安安靜靜地放在貯存場，又不會出來咬人，等哪天科技更發達，能大幅降低處理費用時，再使用如第四代液態化可連續供料運轉的熔鹽反應爐進行類似焚化爐發電兼減容，再也不必燒一次提煉一次，讓高階核廢料體積減少到原來幾十分之一的灰渣，這不是更符合大家的期望嗎？

王義龍認為，上述提到的高階核廢料灰渣，最終可置入深層地質處置，目前已有芬蘭的安克羅最終處置場開始運轉，台灣也可選址較少人居住的金馬離島和台灣東部的花崗岩層，「所有的問題技術上都可克服，怕的是政治的牽扯不清。」

王義龍反問，核二、核三該折舊的都已折舊，該攤提的都已攤提，現各廠僅需花費約300億的延役費用，又可發電至少20年，全天候運轉，總發電量增12％，不製造空污，加一次燃料運轉18個月，能減少船運污染，每度電約1.5元，且已包含延役費用及後端處理費用，「試問還有比這更划算的嗎？」

▼前核二工程師忍不住發文，引發熱議。（圖／翻攝自Threads）

▲▼核電廠花300億「延役20年」　前核二工程師：有比這更划算的嗎？。（圖／翻攝自Threads）

823投票日宣傳有禁忌！　中選會：勿在公投宣傳夾帶罷免內容

823投票日宣傳有禁忌！　中選會：勿在公投宣傳夾帶罷免內容

第二波7位國民黨立委罷免案，以及核三延役公投案將於8月23日進行投、開票。中選會主委李進勇今（14日）受訪時提醒，投票日當天針對公投是沒有禁止宣傳的，但是罷免案仍有禁止，因此不要在公投的宣傳當中去夾帶罷免的宣傳，避免觸犯法律規定。

比起火力發電廠　蘇一峰：寧願住核電廠旁

比起火力發電廠　蘇一峰：寧願住核電廠旁

賴清德表態核三延役投不同意　黃國昌批邏輯錯亂：不是賴說了就算

賴清德表態核三延役投不同意　黃國昌批邏輯錯亂：不是賴說了就算

823核三重啟公投　賴清德表態投「不同意」

823核三重啟公投　賴清德表態投「不同意」

朱立倫強烈譴責郭智輝失言　「藉反核補貼綠友友才是嚴重弊端」

朱立倫強烈譴責郭智輝失言　「藉反核補貼綠友友才是嚴重弊端」

關鍵字：

核電廠核三延役綠電公投能源政策王義龍

