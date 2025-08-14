　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌轟政委傲慢讓外交官擦屁股　外交部：120分努力維持友誼

▲▼民眾黨立委黃國昌質詢外交部次長陳明祺，分貝儀多次突破80分貝。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）先前邀請我國行政院政委林明昕會談，原本已準備好點心和交換禮物，豈料卻在前一天遭台灣單方面取消，導致她心生不滿透過臉書發文，痛批台灣外交官「無禮傲慢」。事件發酵後，她13日下午發文，讚賞我駐韓代表丘高偉親自登門道歉的舉動。民眾黨立委黃國昌今（14日）質詢時怒轟，外交部同仁很辛苦他都知道，台灣傲慢無禮政客跑去韓國撒野，讓職業外交官擦屁股，外交部次長陳明祺則回應，會盡力維持友誼，珍惜得來不易的外交關係，每件事情盡120分努力。

立法院外交及國防委員會14日邀請外交部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。

隸屬司法及法制委員會的民眾黨立委黃國昌今特別來外交及國防委員會質詢時表示，全體國人都非常支持政府對外拚外交，但最近國際媒體上卻友非常不好的消息，連日本《讀賣新聞》都嚴詞批評，東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠相信在台灣小有名氣，是東大非常有名的教授，但現在大家也都關心台日關係。為什麼《讀賣新聞》痛批大罷免、排除在野黨勢力，甚至指其為獨裁打壓，執政黨不負責任搞大罷免、獨裁，現在丟臉到國際社會上，對台灣自由民主形象造成重挫、很大傷害。這是賴清德責任，自己身為在野黨主席，持續等著執政黨主席怎麼處理。

黃國昌進一步指出，行政官員覺得台灣外交官員一片順遂？跟人家約會，結果前一天晚上不去放人鴿子，人家直接發文痛批行政院官員這什麼嘴臉、態度？還說用信件表達歉意，對幾天後在社群媒體做出截然不同反應感到詫異，外交部認同這種態度？

外交部次長陳明祺回應，委員說得好，外交處境充滿挑戰，在問題處理要非常小心。黃國昌追問，你覺得林明昕處理很小心？第一線外交同仁辛苦打拚，結果台灣出訪的政委在放火，官很大嗎？在台灣耍官威耍習慣耍到韓國去丟台灣人的臉？外交部覺得林明昕態度對的嗎？陳明祺說，外交部盡力說明，那天會發生是林政委去韓國主要是因為APEC…，但話還沒說完就被黃國昌打斷，「我知道啊，但我覺得很訝異，自己出國什麼時候幹什麼事不知道？」臨時更改行程，之前太輕忽草率，以為自己去韓國觀光旅遊？陳明祺緩頰，政委沒這樣的議題，但牽涉到外交人員，外交部本於職責會做相關提醒。

▲▼民眾黨立委黃國昌質詢外交部次長陳明祺，分貝儀多次突破80分貝。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部次長陳明祺。（圖／記者詹詠淇攝）

黃國昌問，有提醒林明昕？陳明祺說，有，外交部還是尊重政委對這東西…，黃國昌再打斷怒批，你們尊重他，他有尊重台灣人民？把台灣人臉丟到國際社會去！陳明祺強調，會對個案盡力溝通。黃國昌則說，丘大使幫傲慢無禮政策擦屁股，大使很辛苦，婁子不是他捅的，卻去道歉擦屁股，韓國委員長後來說，國際關係就是這樣，不只是國與國，私人之間也是如此，只要犯下錯誤的行為，無論對方是誰，儘快認錯道歉才是唯一正解。黃國昌質疑，這樣外交關係嚴不嚴重？陳明祺說，會盡力維持友誼、台韓關係，珍惜得來不易的外交關係，每件事情盡120分努力。

黃國昌則說，外交部同仁很辛苦他都知道，台灣傲慢無禮政客跑去韓國撒野，職業外交官擦屁股，人家寫這段話講誰知道嗎？任何有識讀能力的人都知道，不道歉還持續重蹈錯誤，讓藉口謊言合理化，講的不就是林明昕？

接著，黃國昌也提到，韓國《韓民族日報》前情報司令官文相浩在戒嚴前來台尋求支持，總統府有駁斥，並要求盡速更正。請問更正了嗎？大使館有去表達抗議？陳明祺回應，有去說明。黃國昌不滿地說，不是說明，要抗議！假訊息亂寫，台灣怎麼可能會支持戒嚴？亞太司長林昭宏說明，第一時間已把總統府聲明發過去，《韓民族日報》也答應在相關媒體露出。黃國昌追問？什麼時候出來消息？《韓民族日報》一更正消息，馬上把消息副本搬到他辦公室，外交部則允諾沒問題。

▼民眾黨立委黃國昌質詢外交部次長陳明祺時，分貝器多次破80分貝。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼民眾黨立委黃國昌質詢外交部次長陳明祺，分貝儀多次突破80分貝。（圖／記者詹詠淇攝）

 
08/13 全台詐欺最新數據

496 3 0231 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大牙2原因喊「不婚不生」　阿廖師1句話打動她
盧秀燕赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量
林智勝願望成真！　張惠妹大巨蛋引退賽開唱
反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」
大牙宣布離婚！　「27天前發文」藏端倪
捅斷水果刀！逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺殺人
大牙520才曬照放閃「慶5年木婚」！　不到3個月宣布離婚
快訊／大牙發聲「離婚跟陳建州無關」　分開主因曝光！
快訊／愛雅無預警證實懷孕！　認「悲喜交加」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

林明昕放鳥南韓官員遭批傲慢　林佳龍：駐韓代表已拜會致歉

林明昕放鳥南韓官員遭批傲慢　林佳龍：駐韓代表已拜會致歉

南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）先前邀請我國行政院政委林明昕會談，原本已準備好點心和交換禮物，豈料卻在前一天遭台灣單方面取消，導致她心生不滿透過臉書發文，痛批台灣外交官「無禮傲慢」。事件發酵後，她13日下午發文，讚賞我駐韓代表丘高偉親自登門道歉的舉動。對此，外交部長林佳龍今（14日）表示，政府是一體的，針對事件處理，丘大使除了代表表達歉意，對方也在臉書貼文，了解之間有接洽問題，期待未來有進一步交流機會。

訪日讓中國跳腳　林佳龍：跟朋友見面很自然、不影響台日關係

訪日讓中國跳腳　林佳龍：跟朋友見面很自然、不影響台日關係

烏克蘭、加薩我國都援助　外交部揭捐款細節

烏克蘭、加薩我國都援助　外交部揭捐款細節

力爭不疊加稅率　經貿辦：與232條款合併討論有戰略考量

力爭不疊加稅率　經貿辦：與232條款合併討論有戰略考量

台灣傭兵戰死烏克蘭？　外交部回應了

台灣傭兵戰死烏克蘭？　外交部回應了

關鍵字：

黃國昌外交部林明昕

讀者迴響

