政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德表態核三延役投不同意　黃國昌批邏輯錯亂：不是賴說了就算

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役」全國性公投將於23日登場，身兼民進黨主席的總統清德今（13日）表示屆時會去投下不同意票。對此，民眾黨主席黃國昌批評，邏輯錯亂、數典忘祖的賴清德，如果不是公投能夠解決，那賴是投心酸嗎？無論同意或不同意，台灣人民都應該自己當家作主來決定，而不是賴說了就算。

民進黨13日下午召開中常會，據轉述，會中賴對核三重啟公投重申「兩個必須」及核安無虞、核廢有解、社會共識等「三個原則」，認為「大家都知道安全是科學問題，不是公投能夠解決」，在還沒經過安全檢驗程序， 讓人民充分瞭解風險與成本資訊前，就進行核三重啟的公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三，所以賴清德表示，「823公投我會去投票，我們一起投下不同意票」。

「邏輯錯亂、數典忘祖的賴清德。」黃國昌透過臉書表示，賴清德說「安全是科學問題，不是公投能夠解決」，又說自己823會去投不同意票，邏輯錯亂到無以復加，如果不是公投能夠解決，那賴清德是去投心酸的嗎？

黃國昌說，賴清德可能忘了自己曾參加的「核四公投第三次千里苦行」，行動宗旨是核四興建與否應舉行公民投票，讓人民有權決定攸關台灣能源政策的重要議題，而823核三延役公投正是攸關台灣未來能源政策方向的重要議題，當然要交由全民來決定。

黃國昌表示，正是因為賴清德政府不負責任的能源政策，供電不穩對民生及產業造成重大衝擊，讓台灣瀕臨危機邊緣，所以才需要訴諸公投，讓人民直接決定，無論同意或不同意，台灣人民都應該自己當家作主來決定，而不是賴清德說了就算，還是說賴清德肖想獨裁到連民進黨的公投神主牌都可以拋棄？

08/12 全台詐欺最新數據

