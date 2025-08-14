　
國際

美國維吉尼亞州爆槍擊　多名執法人員中彈

▲▼槍戰示意圖,犯罪現場,槍戰,駁火,槍擊,槍擊現場,命案現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲槍案發生後，有多輛警車與緊急應變車輛趕到案發現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國維吉尼亞州13日晚間發生槍擊事件，根據該州眾議員的說法，有多名執法人員中彈。

美聯社報導，這起槍案發生在皮茨爾瓦尼亞郡（Pittsylvania County），目前已有多輛警車與緊急應變車輛趕到案發現場。

另據wdbj7，當時員警正在一處民宅執行拘捕令，但現階段尚無關於逮捕行動或其他傷亡的相關資訊。由於無法把受害者帶出屋外，一支SWAT小組已被調往現場。

眾議員麥奎爾（John McGuire）透過社群平台X發文表示，目前正密切關注事態發展，他心繫遭槍擊的執法人員，為他們祈禱，也向家屬們表達慰問。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

槍擊 美國 維吉尼亞 警察 犯罪

