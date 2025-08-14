美國維吉尼亞州爆槍擊　多名執法人員中彈

▲槍案發生後，有多輛警車與緊急應變車輛趕到案發現場。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
美國維吉尼亞州13日晚間發生槍擊事件，根據該州眾議員的說法，有多名執法人員中彈。
美聯社報導，這起槍案發生在皮茨爾瓦尼亞郡（Pittsylvania County），目前已有多輛警車與緊急應變車輛趕到案發現場。
另據wdbj7，當時員警正在一處民宅執行拘捕令，但現階段尚無關於逮捕行動或其他傷亡的相關資訊。由於無法把受害者帶出屋外，一支SWAT小組已被調往現場。
眾議員麥奎爾（John McGuire）透過社群平台X發文表示，目前正密切關注事態發展，他心繫遭槍擊的執法人員，為他們祈禱，也向家屬們表達慰問。
My thoughts and prayers are with the deputies who were shot in Pittsylvania County, as well as their families. We are closely following the situation and keeping everyone affected in our hearts during this difficult time.https://t.co/oJqpWeG1yc— Congressman John McGuire (@RepJohnMcGuire) August 14, 2025
