地方 地方焦點

北海岸騎行更便利！新北YouBike新增7站　石門婚紗廣場最吸睛

▲新北YouBike新增7站 石門婚紗廣場最吸睛。（圖／新北市交通局提供）

▲石門區「石門婚紗廣場」YouBike租賃站今天啟用。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為持續推動綠色運輸、深化在地觀光體驗，新北市交通局今（12日）分別於石門、瑞芳、汐止、土城、中和及樹林等6區啟用共計7站YouBike 2.0租賃站。石門區及瑞芳區新站點串聯北海岸浪漫景點與山城歷史風情，讓市民與遊客能夠以環保、便利的方式，深度感受新北的獨特魅力。

▲新北YouBike新增7站 石門婚紗廣場最吸睛。（圖／新北市交通局提供）

▲石門區「白沙灣」YouBike租賃站。

交通局簡任技正吳政諺表示，本次啟用的新站點有石門區「石門婚紗廣場」、瑞芳區「瑞芳棒球場」，以及汐止區「汐止區福德一路392巷41弄口」與「福德一路392巷口」、土城區「莊園街（金城舞5社區）」、中和區「新生街112巷口（欽禾社區）」、樹林區「四維八德街口」共7站。其中，最受矚目的是石門區「石門婚紗廣場」站，遊客可以在此租借YouBike，沿著美麗的台2線北海岸自行車道，往西串聯富基漁港租賃站，往東則可銜接白沙灣租賃站，享受海風輕拂，愜意又浪漫的騎行之旅。

交通局表示，新北市YouBike租賃站已達 1,475站，每天平均 11萬次租借，使用量持續成長。為了保障騎乘安全，現在租借YouBike 2.0需先完成傷害險意願調查，租借 2.0E電輔車則要先完成投保才能借車，目前每月投保率約 95%。下半年起，這項保障措施也會擴大到單次信用卡租借2.0或2.0E，目標投保率達100% ，讓所有市民與遊客騎YouBike都有百分百的安全保障。

