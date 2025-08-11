　
地方焦點

新北環保局招募175名稽查員　8／20起開放網路報名

▲新北環保局招募175名稽查員。（圖／新北市環保局提供）

▲守護環境缺你不可！新北環保局開175職缺，8月20日起受理報名。（圖／新北市環保局提供）

記者郭世賢／新北報導

為持續提升環境稽查效能、守護市民生活品質，新北市環保局公告「2025年度下半年度聘用／約僱人員招考」簡章，預計招募175位稽查員，報名期間自8月20日上午8時起至9月12日下午6時止，採網路報名，歡迎對環境保護充滿熱情的夥伴踴躍報考！

環保局表示，本次招考釋出約僱人員137名及聘用稽查員38名，共175個職缺，招考職缺分為三大類別，「約僱稽查員」及「行政組」起薪為新臺幣3萬4,775元，「聘用稽查員」起薪則為新臺幣4萬5,624元，各類職缺對應不同職務內容與錄取門檻，歡迎符合條件的考生依照個人專長與興趣自由選擇。考試將於10月18日（星期六）舉行，筆試與口試採同日辦理，上午筆試、下午口試，讓考生能1天內完成所有評核流程。

筆試科目與業務方面，「約僱稽查員」筆試僅考「環保稽查概論」，未來將投入第一線公害稽查與陳情處理；「行政組」包含「環保概論」及「行政法及民、刑法概論」，工作內容涵蓋環保違規處分與未繳罰單強制執行等業務；「聘用稽查員」包含「環保稽查概論」及「環境稽查實務」，將參與破壞國土與重大污染專案調查，強調現場判斷及應變能力。筆試中50%取自歷年考古題，考生可至環保局官網免費下載練習。

此外，錄取人員皆享有處理環保違規案件獎勵金、國旅卡等福利，服務年資若經過國家考試及格成為正式公務人員，亦可併計為公務人員休假年資。（詳見招考簡章內容）

環保局表示，隨著民眾對居住環境品質提升，非法棄置、噪音異味等環境案件持續增加，迫切需要更多有熱忱、有行動力的環保夥伴加入。若有相關考試疑問詳情可電洽：02-2953-2111分機3082、3067或3045洽詢考試相關事宜。期待您一同成為新北環境的守護者，讓熱血和專業化為守護家園的實際行動！

報名網址：https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=12464

環保稽查招考新北市環境

