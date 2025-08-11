等車免追問司機！雙北聯推AI公車站長　4大站點限時體驗

▲雙北AI公車站長快閃發布會。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

雙北交通服務再升級！新北市與台北市交通局聯手推出「AI公車站長」智慧服務，即日起至8月17日於板橋公車站、淡水捷運站、市府轉運站及台北車站鄭州站限時快閃體驗。這項創新服務透過實體螢幕與QRcode雙模式，讓乘客能隨時查詢公車路線、到站時間及轉乘資訊，不僅提升乘車便利性，更能有效減輕公車駕駛工作負荷，讓司機專注於行車安全，打造更智慧的都市交通新體驗。

由雙北兩市交通局委託臺北市公車聯營管理委員會、新北市公共汽車客運商業同業公會與華夏科技股份有限公司合作開發的「AI公車站長」，發布會現場以操作「實體螢幕」與掃瞄「QRcode」等2種型式讓民眾親身體驗。

交通局長鍾鳴時表示，現今公車駕駛人力招募不易，如何改善駕駛工作環境、減輕駕駛開車負擔和壓力為當務之急，因此希望藉由乘客操作使用「AI公車站長」來了解有關公車路線、發車及預估到站時間和停靠站位等問題，除了讓駕駛更能專注行車安全，間接也希望能提高留任意願。

鍾鳴時也在發布會上與「AI公車站長」互動體驗，詢問如何前往黃金博物館，「AI公車站長」立刻給出完整的路線規劃建議，包含搭乘的路線、公車幾分鐘後抵達，以及轉乘與步行時間都一目了然。

交通局表示，這次快閃活動先蒐集民眾寶貴的使用意見，讓未來的「AI公車站長」調整到更符合乘客實際的使用需求。快閃活動體驗時間自今天起至8月17日（每日下午3時至6時），地點在新北市「板橋公車站」(實體螢幕、QRcode)及「淡水捷運站」(QRcode)、臺北市「市府轉運站」(實體螢幕、QRcode)及「臺北車站（鄭州）」(QRcode)。